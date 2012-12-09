یادواره شهید دستغیب و شهدای محله سجادیه مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین غریبی فرمانده پایگاه شهید دستغیب اظهار کرد: یادواره شهید دستغیب و شهدای محله سجادیه برای سومین سال در مشهد برگزار می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این یادواره، افزود: یادواره شهید دستغیب در راستای آشنایی و بهره مندی مردم از رشادت ها و خصوصیات شهید دستغیب و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره16 شهید محله سجادیه برگزار می شود.

وی در خصوص جزئیات این یادواره، ابراز کرد: یادواره شهید دستغیب به همت پایگاه شهید دستغیب و مشارکت حوزه مقاومت هفت مالک اشتر مشهد و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه پنج مشهد 20آذرماه در مشهد برگزار می شود.

غریبی با بیان اینکه سید محمد علی دستغیب از بستگان شهید دستغیب در این مراسم حضور خواهد یافت، گفت: سید محمد جواد هاشمی نژاد، فرزند شهید هاشمی نژاد و دبیر کانون هابیلیان مشهد در این مراسم به سخنرانی خواهد پرداخت.

وی بیان کرد: حمید رضا مهماندوست، مداح دوران هشت سال دفاع مقدس نیز در این مراسم به مدحیه ثرایی خواهد پرداخت.

فرمانده پایگاه شهید دستغیب عنوان کرد: سومین یادواره شهید دستغیب و 16شهید محله سجادیه، فردا20آذرماه ساعت18:30در مسجد حضرت موسی بن جعفر(ع) واقع در بولوار میرزاکوچک خان، میرزاکوچک خان پنج برگزار خواهد شد.

یادآوری می شود، این عالم عارف و الگوی تقوا و فضیلت در سال 1288 هجری شمسی در شیراز متولد شد و پس از پرورش صحیح و خواندن ادبیات و سطوح به نجف اشرف کنار قبر امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام شهید محراب مهاجرت نمود و در آنجا از محضر ایات عظام استفاده کرد و با دریافت اجازات عدیده اجتهاد و غیره به شیراز مراجعت ودر مسجد جامع (عتیق) به اقامه جماعت و تبلیغ دین پرداخت.

حضرت آیت الله شهید دستغیب رئیس حوزه علمیه فارس و نمایندگی امام خمینی(ره) را در آن استان به عهده داشت.

با شروع نهضت روحانیت در سال 1341 مبارزه ایشان با رژیم شاه که از زمان رضاخان ادامه داشت.

علنی و آشکار شد و شب های جمعه پس از دعای کمیل سخنرانی سیاسی و تهییج کننده ایشان تا نیمه خرداد 42 در جمع انبوه شنوندگان نقش بزرگی در پیشبرد انقلاب داشت و نوار سخنرانی های ایشان تا اقصی نقاط ایران منتشر می گردید.

در خرداد سال 42 بازداشت و به تهران اعزام شد و پس از آزادی از زندان مدتی نیز تبعید و در سال 43 نیز مجددا زندانی و تبعید گردید و در سال 56 نیز مدتی زندانی و یا در منزل محاصره و تحت نظر بودند و با تمام این فشارها حاضر به مذاکره و مصالحه با رژیم پهلوی نشدند و پرچم مبارزات مردم فارس را در این مدت پانزده ساله بر دوش داشتند.

پس از پیروزی انقلاب به نمایندگی اول فارس در مجلس خبرگان انتخاب شده و همزمان به درخواست اهالی شیراز و فرمان امام خمینی امامت جمعه را عهده دار شدند و مشغول خدمت به مردم مستضعف بودند که در تاریخ بیستم آذرماه 1360هنگامی که عازم نماز جمعه بود به دست منافقین از خدا بی خبر به درجه رفیع شهادت نایل گردید و به اجداد طاهرینش پیوست.