پنج خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به دستگاه تحویل غذا مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سامر مرادیان گفت: با راه اندازی دستگاه های تحویل غذا در خوابگاه های دانشجویی، نیاز به حضور دانشجویان در سلف سرویس مرکزی دانشگاه، در ساعاتی مشخص از بین می رود.

وی با بیان اینکه 40 میلیون ریال برای تجهیز این پنج خوابگاه به دستگاه تحویل غذا هزینه شد، عنوان کرد: برای راه اندازی این پروژه، پس از بررسی های تخصصی واحد آمار و فناوری 12 میلیون ریال در هزینه راه اندازی این دستگاه ها صرفه جویی اقتصادی شد.

مرادیان تقویت و راه اندازی سیستم اینترنت بی سیم در خوابگاه ها و تجهیز سیستم های رایانه ای خوابگاه ها با صرف 60 میلیون ریال هزینه را از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی و امور دانشجویی عنوان کرد.

آزمایش ایدز در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری رایگان است

مسئول گروه مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه، با تاکید بر لزوم مراجعه افراد پرخطر به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری گفت: آزمایش ایدز در این مراکز رایگان است.

بهمن کریمی افزود: آموزش، مشاوره، ارائه وسایل پیشگیری و انجام آزمایش در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری، در عین رازداری، به صورت رایگان انجام می گیرد.

وی بیان داشت: افراد می توانند نشانی مراکز مشاوره بیماری های رفتاری را از مراکز درمانی محل زندگی خود، دریافت کنند.

کریمی افزود: تنها راه تشخیص ابتلا به ویروس اچ آی وی، آزمایش خون است.

افراد شاغل از نان سبوس دار استفاده کنند

کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: بهتر است افراد شاغل از نان و غلات سبوس دار استفاده کنند.

نرگس جریده افزود: نشستن زیاد در طول روز، مشکلاتی مانند یبوست را به همراه دارد، که استفاده از نان های سبوس دار مانند نان سنگک و جو، راهکار مناسبی در مقابل این مشکل است.

وی مصرف غذاهای بخار پز، آب پز و یا کباب شده، گوشت سفید، نوشیدن آب و دوغ کم نمک به جای نوشابه های گازدار، را از دیگر روش های پشگیری از اختلال دستگاه گوارش عنوان کرد.

جریده افزود: استفاده از سبزیجات و صیفی جاتی مانند خیار، گوجه فرنگی، هویج، کاهو و یا لقمه های نان و پنیر و سبزی، به جای مصرف مواد قندی و بسکویت نیز در بهبود تغذیه افراد شاغل، تاثیر مثبتی خواهد داشت.

عملکرد مراکز ترک اعتیاد استان بررسی و نظارت می شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: عملکرد مراکز ترک اعتیاد استان بررسی و نظارت می شود.

اورنگ ایلامی افزود: عملکرد این مراکز در یک کمیته و با توجه به بازدیدهای کارشناسان اداره نظارت بررسی می شود.

وی بین داشت: در این کمیته عملکرد سه مرکز متخلف بررسی و پس از بررسی کارشناسان کمیسیون، مجازات قانونی هر یک از تخلفات، در نظر گرفته شد.

ایلامی تاکید کرد: همه مراکز ترک اعتیاد، باید مطابق با پروتکل اعلام شده، به وظایف خود عمل کنند.

عدت دادن کودک به خوردن صبحانه ضروری است

مدیرگروه بهداشت خانواده و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: اگر نخوردن صبحانه برای کودک تبدیل به عادت شود، مواد مورد نیاز بدن کودک تامین نخواهد شد.

گشتاسب ملک پور افزود: اگرچه شیر حاوی مواد مغذی مانند کلسیم و فسفر است، استفاده از سایر جایگزین ها نیز موثر خواهد بود.

وی بیان داشت: والدین می توانند برای تامین نیاز فرزندان به شیر، از مواد غذایی مانند فرنی و شیربرنج استفاده کنند.

ملک پور با بیان اینکه وعده صبحانه برای دانش آموزان بسیار ضروری بوده و تمرکز و یادگیری را ارتقاء می بخشد، تصریح کرد: برای ترغیب فرزندان به خوردن صبحانه، می توان از روش هایی مانند صرف شام سبک در ساعات ابتدایی شب، زودتر بیدار کردن فرزند و انجام کمی فعالیت ورزشی، هم چنین ایجاد تنوع در وعده صبحانه استفاده کرد.

کاهش میزان قند خون با مصرف گریپ فروت

دکتر داروساز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: گریپ فروت برخلاف طعم تلخی که دارد، میوه ای دارای خواص فراوان است که کاهش میزان قندخون، از عمده ترین این مزایا است.

رحمت الله افشار افزود: زنان در دوران بارداری برای کاهش تورم پا، می توانند از گریپ فروت استفاده کنند.

وی بیان داشت: مصرف منظم گریپ فروت با برنامه مشخص، در تقویت سیبستم ایمنی بدن موثر بوده، هم چنین به علت خواص آنتی اکسیدانی، مانع از ابتلا به سرطان می شود.

این دکتر داروساز تصریح کرد: گریپ فروت علی رغم طعم ترش و اسیدی، پس از هضم غذا با ایجاد یک واکنش آلکالین، برای درمان حالت اسیدیته در دستگاه گوارش مفید است.

افشار افزود: یکی از خواص ویژه گریپ فروت، کمک به سلامت سرخرگ ها است که ضمن پیشگیری از تجمع ذرات مضر در سرخرگ ها، موجب انعطاف آن ها می شود.

مبتلایان به سل در هفته های اول درمان از ماسک استفاده کنند

پزشک شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی، گفت: لازم است مبتلایان به بیماری سل در دو هفته اول درمان از تماس مکرر با سایرین خودداری نموده و از ماسک استفاده کنند.

امیر حاجی رجبی افزود: بیماری سل معمولا در آغاز بی نشانه بوده و در صورت ابتلا به برخی علائم مانند تب و عرق شبانه، بی اشتهایی، سرفه بیش از دو هفته، خلط فراوان، خلط خونی، درد قفسه سینه و نارسایی رشد در کودکان، لازم است به پزشک مراجعه شود.

وی با بیان اینکه با تشخیص به موقع و درمان صحیح، مهم ترین راهکار مبارزه با بیماری سل است، عنوان کرد: به طور متوسط هر بیمار مبتلا به سل، در صورت عدم درمان و رعایت اصول بهداشتی، قادر به انتقال این بیماری به 10 تا 15 فرد سالم در طول سال خواهد بود.

حاجی رجبی رادیوگرافی سینه، کشت خلط و نمونه برداری بافتی را راههای تشخیص بیماری سل عنوان کرد.

وی اظهار داشت: طول دوره درمان این بیماری معمولا بین شش ماه تا یک سال بوده و مصرف داروهای ضد سل، راه اصلی درمان این بیماری است.

وامهای تحصیلی و مسکن دانشجویان علوم پزشکی به متقاضیان پرداخت شد

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: وام تحصیلی و مسکن نیمه نخست سال تحصیلی 92-91 به حساب دانشجویان متقاضی واریز شد.

ابوالفضل دهبانی افزود: این وام ها پس از تنظیم سند و ارسال به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، به حساب دانشجویان واریزشده است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی وزارتخانه، از ابتدای سال تحصیلی، وام تحصیلی و مسکن، مطابق با سقف تعیین شده و به تعداد مشخصی پرداخت خواهد شد.

دهبانی با بیان اینکه تحصیلات دانشجویی بر اساس برنامه ریزی صندوق رفاه مرکزی انجام می شود، اظهار داشت: پیگیری های لازم برای افزایش سقف تسهیلات و بهره مندی تمام متقاضیان ادامه دارد.