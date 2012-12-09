خوزستان بارانی می شود

بهرام جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نفوذ تدریجی زبانه کم‌ فشار و جنوبی شدن جریانات سطح زمین انتظار ابرناکی از اواسط وقت فردا دوشنبه و سپس شروع بارندگی از اوایل وقت پس فردا سه‌شنبه وجود دارد.

وی افزود: متعاقب آن با حرکت شرق سوی زبانه کم‌فشار مذکور، گرادیان فشار قابل ‌توجهی در شمال خلیج فارس بوجود خواهد آمد که بادهای شدیدی را در منطقه یاد شده در روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه به همراه خواهد داشت.



جنتی تصریح کرد: در شبانه روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری گاهی با افزایش، در بعضی مناطق بویژه ایستگاههای ساحلی همراه با مه یا مه رقیق و گاهی توام با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وضعیت هوا، صاف تا قسمتی ابری همراه با مه یا مه رقیق جهت باد، شمال غربی تا شمالی سرعت باد، 15 تا 25 کیلومتر در ساعت و ماکزیمم سرعت باد، 35 کیلومتر در ساعت خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته آبادان با 25 و دهدز با پنج درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.



وی تصریح کرد: حداکثر دمای اهواز در شبانه روز آینده به 23 و حداقل به 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید.

