احداث گرمخانه‌ در 10 منطقه پایتخت تا زمستان 91

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جاگیری افزود: این سازمان به منظور ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و مقابله با آن همچنین حمایت از افراد در معرض آسیب در قالب اجرای دو طرح در بازده زمانی بلند مدت و کوتاه مدت نسبت به برنامه‌ریزی در حوزه کاهش اثرات آسیب‌های اجتماعی اقدام کرده‌است.



وی گفت: در این راستا بخشنامه اجرای طرح فوریتی احداث گرمخانه با ظرفیت اسکان 30تا 50 آسیب دیده در مناطق 22 گانه، ابلاغ و مناطق موظف شده‌اند ظرف مدت یک ماه، ساختمانی با ویژگی‌ها و شرایط درنظرگرفته شده را برای اسکان افراد آسیب دیده مجهز کنند. جاگیری ادامه داد: این طرح با نظر به رویکرد کلان شهرداری تهران در حوزه جلب مشارکت‌های مردمی در انجام امور و اداره شهر اجرا می‌شود و براین اساس تمام هزینه‌های جاری نگهداری و اسکان افراد از محل کمک‌های مردمی، سازمان‌های مردم نهاد و خیرین تامین خواهد شد.



معاون سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد: طرح فوریتی احداث گرمخانه در مناطق 22 گانه با هدف احترام شان و منزلت انسانی افراد آسیب دیده، آسایش آنها و فراهم کردن امکان دسترسی آسان به این اماکن توسط مددجویان همچنین حضور داوطلبانه افراد آسیب‌دیده اجرا می‌شود.



جاگیری از اجرای فاز اول طرح " توسعه زیرساخت‌های خدمات و فوریت‌های اجتماعی " در سال آینده خبر داد و گفت: در قالب اجرای این طرح مجتمع‌های خدمات اجتماعی در مناطق احداث خواهند شد. این مجتمع با برخورداری از امکاناتی نظیر گرمخانه، سامانسرا، مرکز مشاوره، مهارت آموزی و دیگر ویژگی‌ها امکان ارایه خدمات اجتماعی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده همچنین خانواده‌هایشان را فراهم می‌کند.



وی تصریح کرد: تمهیدات و مقدمات اجرای فاز اول این طرح نظیر امور کارشناسی و رایزنی با مناطق انجام و در صورت رای موافق شورای شهر و اعتبارات لازم اجرایی خواهد شد. جاگیری با اشاره به آخرین آمار نگهداری افراد آسیب دیده در پاییز 91 گفت: با توجه به ظرفیت محدود سامانسراها و گرمخانه‌ها بیش از هزار و 500 آسیب دیده در پاییز 91 پذیرش شده‌اند. این آمار با مدنظر قرار دادن حضور موقت و متغییر افراد در این مراکز ارایه می‌شود و تقریبی است.