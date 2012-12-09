جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دعوتش به نشست روز دوشنبه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس و تصمیم گیری اعضای این کمیته در خصوص کادر فنی تیم ضمن بیان مطلب فوق گفت: مانوئل مربی کارنامه داری بود که نتوانست خود را با فرهنگ و شرایط فوتبال ایران وقف دهد. این مربی نتوانست نتایج خوبی گرفته و خواسته هواداران پرسپولیس را در نیم فصل اول بر آورده کند.

وی در همین خصوص افزود: من در گذشته نیز گفته بودم که مانوئل ژوزه نمی تواند در پرسپولیس تاثیر گذار باشد و در حال حاضر نیز اعتقاد دارم فقط مربی ایرانی می تواند به پرسپولیس کمک کند.

مشاور فنی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که مسئولان باشگاه از قبل تصمیم خود را برای برکناری مانوئل ژوزه گرفته اند، بنابراین کمیته فنی چه نقشی خواهد اشت، تصریح کرد: باید نقش کمیته فنی مشخص بوده و معیار انتخاب اعضای آن نیز تعیین شده باشد. این موضوع زمانی اتفاق خواهد افتاد که پرسپولیس در معنای واقعی از یک تیم به باشگاه تبدیل شود.

کاشانی تاکید کرد: من اعتقاد دارم که تعامل با کمیته فنی از پیش از شروع فصل آغاز شود نه اینکه تا باشگاه به مشکلی خورد بخواهند از کمیته فنی کمک بگیرند و از نام های بزرگ پیشکسوتانی که عضو این کمیته هستند استفاده شود. همانطور که گفتم این موضوع زمانی تحقق پیدا می کند که پرسپولیس تبدیل به باشگاه شده و دارای تشکیلات حرفه ای شود در این صورت جایگاه افراد نیز مشخص خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر امیدوارم کمیته فنی نقش نمایشی نداشته و تصمیمات آن در حد حرف باقی نماند. من اعتقاد دارم که در یک باشگاه حرفه ای کمیته فنی نه تنها در خصوص کادر فنی بلکه باید بر روی سایر مسائل فنی از جمله تشکیل آکادمی، نقل و انتقالات و ... نیز نظارت داشت باشد.

کاشانی تصریح کرد: کمیته فنی باید عملکرد کادر فنی و بازیکنان تیم های پایه باشگاه را نیز زیر ذره بین قرار دهد، چیزی که در تمام باشگاه های بزرگ و حرفه ای دنیا مانند آژاکس، رئال مادرید و ... کاملا مشهود است.