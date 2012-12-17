دودستگی هواداران استقلال به خاطر مجیدی/ کار به نیروی انتظامی کشید

به گزارش خبرنگار مهر، هوادارانی که به بازگشت مجیدی به استقلال اعتراض داشتند، پس از امضا قرارداد یک سال و نیمه با این باشگاه مقابل این بازیکن و مدیر عامل استقلال را گرفتند و دقایقی با این دو به بحث و جدال لفظی پرداختند. در این بین برخی هواداران مجیدی را تشویق می کردند و برخی نیز علیه وی شعار می دادند. هواداران معترض معتقد بودند مجیدی اگر خود را شاگرد مکتب حجازی می داند نباید با قلععه نویی کار کند.

سروصدا و جنجالی که هواداران استقلال ایجاد کرده بودند باعث آزار و اذیت همسایه ها شد و در نهایت کار به نیروی انتظامی کشید. با حضور پلیس هواداران به این درگیری لفظی پایان دادند و فرهاد مجیدی نیز به همراه برادرش و علی فتح الله زاده محل را ترک کردند.