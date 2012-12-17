  1. ورزش
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱:۰۵

پس از امضا قرارداد رخ داد؛

دودستگی هواداران استقلال به خاطر مجیدی/ کار به نیروی انتظامی کشید

دودستگی هواداران استقلال به خاطر مجیدی/ کار به نیروی انتظامی کشید

هوادارانی که مقابل دفتر مدیرعامل باشگاه استقلال تجمع کرده بودند با دخالت نیروی انتظامی متفرق شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوادارانی که به بازگشت مجیدی به استقلال اعتراض داشتند، پس از امضا قرارداد یک سال و نیمه با این باشگاه مقابل این بازیکن و مدیر عامل استقلال را گرفتند و دقایقی با این دو به بحث و جدال لفظی پرداختند. در این بین برخی هواداران مجیدی را تشویق می کردند و برخی نیز علیه وی شعار می دادند. هواداران معترض معتقد بودند مجیدی اگر خود را شاگرد مکتب حجازی می داند نباید با قلععه نویی کار کند.

سروصدا و جنجالی که هواداران استقلال ایجاد کرده بودند باعث آزار و اذیت همسایه ها شد و در نهایت کار به نیروی انتظامی کشید. با حضور پلیس هواداران به این درگیری لفظی پایان دادند و فرهاد مجیدی نیز به همراه برادرش و علی فتح الله زاده محل را ترک کردند.

کد مطلب 1761945

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