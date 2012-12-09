لایروبی انهار خیابانهای سطح شهر دماوند انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر واحد خدمات شهر شهرداری دماوند با اعلام این خبر گفت: هرساله قبل از آغاز بارندگیها و به منظور آمادگی هرچه بیشتر با مشکلات ناشی از آن، کلیه مسیلها و نهرهای موجود در معابر اصلی شهر طی عملیاتی لایروبی می ‌شوند و در همین راستا امسال نیز در انهار خیابانهای اصلی و فرعی سطح شهر این اقدام انجام شد.

هاشم حقیقی با اشاره به اینکه این عملیات در طی 15 روز توسط بیش از 30 نیروی انسانی انجام شده است، افزود: کلیه انهار معابر سطح شهر همچون بلوار آیت الله خامنه ای، بلوار شهید بهشتی، خیابان فرهنگ، بلوار امام خمینی(ره)، میدان قدس و... به طول 10 هزار متر مربع در این عملیات سراسری لایروبی و جمعاً حجمی بیش از 600 تن زباله و رسوبات جمع‌آوری شد.

وی تصریح کرد: با توجه به تجربه‌ های سالهای گذشته کلیه نقاط بحرانی در منطقه شناسایی و در این عملیات با لایروبی مسیلها و نهرهای منتهی به این معابر از بروز مشکلات احتمالی در فصل زمستان جلوگیری شد.

مجتمع مسکونی پارچین ورامین در آستانه ریزش قرار گرفت

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین گفت: به علت نشست چاه در دومین حادثه مشابه در ده روز گذشته، یکی دیگر از بلوکهای مجتمع مسکونی پارچین واقع در کمربندی شمالی شهر ورامین در آستانه ریزش و تخریب قرار گرفت.

محمد خانی افزود: بلافاصله پس از تماس با سامانه 125، پرسنل عملیاتی با تجهیزات فنی و خودرویی لازم از ایستگاه شماره دو سازمان به محل اعزام و پس از بررسیهای لازم و مشخص کردن علت حادثه، هشدارهای مربوطه اعلام و اقدامات پیشگیرانه از بروز حوادث ناگوار بعدی انجام شد.

وی با اشاره به علت این حادثه بیان کرد: به دلیل عدم رعایت اصول فنی و ساختمانی در حفر و احداث چاه دفع فاضلاب این مجتمع، دهانه چاه مذکور در زیر کف ساختمان تخریب و منجر به نشست کف پارکینگ شد.

خانی اضافه کرد: خوشبختانه در این حادثه شاهد تلفات جانی و انسانی نبودیم، اما برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات ناگوار بعدی به ساکنان مجتمع هشدارهای لازم برای تخلیه محل مذکور ارائه شد.

شهرری میزبان لیگ هندبال بانوان استان تهران می شود

نایب رئیس هیئت هندبال شهرستان ری گفت: این شهر میزبانی مسابقات لیگ هندبال بانوان استان تهران در رده سنی بزرگسالان را برعهده گرفته است.

الهام سلوکی افزود: این رقابتها با حضور 12 تیم و در چهار گروه سه تیمی در سالن مقدم شهرری برگزار خواهد شد که تیم قهرمان این رقابتها جواز حضور در لیگ هندبال دسته دو کشور را کسب خواهد کرد.

وی بیان داشت: دور اول این مسابقات به مدت سه هفته از روز پنجشنبه 23 آذر ماه برگزار می شود و تیمهایی مانند جنوب شرق"الف" و "ب"، شهید تیموری، منطقه 2 و 5 شهرری، ملارد، شهریار، اسلامشهر، شمال شرق "الف" و "ب" در این مسابقات حضور دارند.

کارگاه دانش افزایی ورزشی در شهرستان فیروزکوه برگزار شد

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان فیروزکوه از برگزاری کلاسهای جدید آموزشی - ورزشی در این شهرستان خبر داد.

مهدی صداقت گفت: در راستای توسعه کمی و کیفی آموزشی و ارتقای سطح علمی مربیان فعال شهرستان، واحد آموزشی این نهاد مبادرت به برگزاری دو کارگاه دانش افزایی با موضوعات "اصول علم تمرین" و "تغذیه ورزشی" برای مربیان کرد.

وی افزود: این دوره ها با هدایت "محسن محمدنیا احمدی" عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و دارای مدرک دکترای فیزیولوژی ورزشی با شرکت 60 نفر از مربیان فعال شهرستان برگزار و در پایان گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان اهدا شد.

صداقت بیان کرد: هدف اصلی از برگزاری این دوره ها بسترسازی علمی و استفاده از علوم روز ورزش به منظور انجام برنامه ریزیهای مناسب در این عرصه خطیر است.

وی ادامه داد: امید است با شرکت فعال مربیان و دیگر علاقه مندان در این عرصه، مسیر رشد و توسعه ورزش شهرستان هموارتر شده و شتاب بیشتری به خود بگیرد.

دوره های مذکور هفتمین و هشتمین کارگاه های علمی - آموزشی ورزش شهرستان بود که از ابتدای سال 91 و مطابق تقویم آموزشی و برنامه زمان بندی شده، برگزار و آخرین بار دوره آموزشی "رهنمودهای تمرینی برای کودکان" با حضور 30 نفر از مربیان شهرستان فیروزکوه برگزار شد.

1500 متر از معابر شهر فرون آباد جدولگذاری شد

شهردار فرون آباد از جدولگذاری بیش از یکهزار و 500 متر از معابر این شهر خبر داد.

علی بندعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و بهسازی منظر شهری، عملیات جدول گذاری معابر شهر در دستور کار قرار گرفت و در این خصوص تا کنون بیش از یکهزار و 500 متر جدول گذاری انجام شده است.

وی با اشاره به جدولگذاری بیش از هزار و پانصد متر از معابر سطح شهر افزود: پیگیری توسعه طرحهای ورزشی و فرهنگی در این شهر نیز از اولویت برنامه‌ های شهرداری فرون آباد است.

شهردار فرون آباد با بیان اینکه شهرداری از ابتدای فعالیت خود با کاشت بیش از شش هزار و 500 اصله نهال و 120 هزار گلدان گل در سطح شهر، توانست گامی مؤثر را در ترویج فضای سبز شهری بردارد، عنوان کرد: با تلاشهای صورت گرفته در طول سال جاری، میزان فعالیتهای مربوط به فضای سبز و توسعه بوستانها نیز افزایش یافته است.

وی لزوم ارائه راهکار‌های مناسب و صحیح برای کاهش مشکلات عمرانی در شهر‌ها را از جمله وظایف شهر‌داریها دانست که با همکاری نهاد‌های اجرایی دیگر صورت می‌ گیرد و اضافه کرد: برگزاری جلسات مستمر و همچنین سرکشی از طرحهای عمرانی و پروژه‌ های در دست اجرا می ‌تواند به تسهیل در خدمات ‌رسانی به شهروندان و افزایش رضایت‌ مندی عمومی کمک کند.