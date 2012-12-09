250 کتابخانه کلاسی در مدارس ابتدایی صومعه سرا احداث و تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پیر اولیا ظهر امروز دربررسی وضعیت کتاب و کتابخوانی مدارس این شهرستان افزود: هم اکنون تمامی 87 مدرسه ابتدایی صومعه سرا دارای کتابخانه کلاسی هستند.

وی همچنین اظهارداشت: برای ساخت و تجهیز کتابخانه کلاسی با 50 تا 80 جلد کتاب یک میلیون و 200 هزار ریال اعتبار نیاز است.

معاون پرورشی آموزش و پرورش صومعه سرا ادامه داد: نخستین کتابخانه کلاسی کشور در بهمن ماه سال 1389 با حضور وزیرآاموزش و پرورش در این شهرستان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه شهرستان مزبور دارای 15 هزار و 200 دانش آموز در 162 مدرسه است، اظهارداشت: کتاب‌ و مطالعه‌ عاملی‌ برای‌ شناخت‌ و رشد دینی‌، فرهنگی‌، اخلاقی‌ و اجتماعی‌ انسان‌ است.

پیراولیا با اعلام اینکه کتاب‌ انسان‌ را به‌ مرزهای‌ علم‌ و دانش‌ نزدیک‌ می ‌کند و او را به‌ قله‌های‌ رفیع‌ معرفت‌ و آگاهی‌ می ‌رساند، افزود: کودکان‌ و نوجوانان‌ هنگام‌ باز کردن‌ کتاب‌ در حقیقت‌ درهای‌ سعادت‌ و خوش‌بختی‌ را به‌ روی‌ خود می‌ گشایند تا درمسیر ترقی‌ و پیشرفت‌ گام‌ بردارند.

معاون آموزش و پرورش صومعه سرا یادآورشد: کسب‌ آگاهی‌ بعنوان‌ یکی‌ از مهمترین‌ و اساسی‌ترین‌ هدف های‌ مطالعه‌ و کتابخوانی‌ مدنظر است‌ و از جهتی‌ سایر فوائد مطالعه‌ و کتابخوانی‌ را هم‌ زیر‌ پوشش‌ قرار می ‌دهد.