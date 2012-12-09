به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در دیدار برابر سایپا در رقابتهای جام حذفی آماده می کند، عصر امروز یکشنبه تمریناتش را در حضور 50 تماشاگر حاضر در کمپ مرحوم ناصر حجازی زیر نظر امیر قلعه نویی برگزار کرد. در این تمرین سیاوش اکبرپور به دلیل مصدومیت غایب بود.

این در حالی است که میثم حسینی که گفته می شد در لیست مازاد استقلال است و مذاکراتی را نیز با باسپاهانی ها انجام داده بود، امروز در تمرینات آبی پوشان شرکت کرد. البته میلاد میداودی مهاجم ناراضی استقلال که با مخالفت علی فتح الله زاده در این تیم ماندگار شد، امروز در تمرینات غیبت داشت. قرار است او از روز سه شنبه در تمرینات شرکت کند.

هواداران استقلال که روز شنبه نیز علیه عادل فردوسی پور شعارهایی سرداده بودند، امروز نیز علیه تهیه کننده و مجری برنامه نود شعار دادند که لیدرهای این باشگاه از آنها خواستند علیه عادل شعار ندهند. این امر سبب ایجاد اختلافاتی بین هواداران و لیدرها شد.

تیم فوتبال استقلال قرار است در راستای آماده سازی برای حضور در ادامه رقابت های لیگ برتر و دیدار جام حذفی برابر سایپا، عصر فردا دوشنبه در دیداری تدارکاتی که در ورزشگاه پیکانشهر برگزار خواهد شد به مصاف تیم پیکان برود.