سفیر ایران درفیلیپین : ایران سهم بزرگی درغنی سازی تمدن بشری دارد

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، علی اصغرمحمدی ضمن تشکر از برگزار کنندگان این نمایشگاه و همکاری دانشگاه "یوپی" افزود: یکی از دستاوردهای مهم تمدن ایران ، فعالیت در جهت سازندگی عقیدتی و ایمانی بوده و باید این فرهنگ به درستی شناسانده شود.

به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فیلیپین و به درخواست مرکز مطالعات آسیایی دانشگاه یوپی بزرگترین دانشگاه دولتی فیلیپین ، روز جمعه مراسم افتتاحیه نمایشگاه فرهنگی – هنری با عنوان " ایران (پرشیا) گهواره تمدن " در سالن نمایشگاهی این مرکز برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه علاوه برسفیر جمهوری اسلامی ایران ، رئیس دانشگاه یوپی ، رئیس دانشگاه یوپی شعبه دلیمان (مانیل) ، رئیس مرکز مطالعات آسیایی دانشگاه یوپی ، نماینده مشاور رئیس جمهور در امور صلح ، نمایندگان سفارت روسیه در فیلیپین و دیگر شخصیت های فرهنگی و علمی و دانشجویان حضور داشتند.

در این مراسم ، پس از پخش سرود ملی دکتر سالوما رئیس دانشگاه یوپی شعبه دیلیمان(مانیل ) ضمن خوشآمد گویی و تشکر از همکاری رایزنی فرهنگی در برپایی این نمایشگاه در سخنان کوتاهی به اهمیت و جایگاه فرهنگ و هنر ایرانی در جهان پرداخت .

دکتر سالوما تایید کرد که با نگاه به اجسام به نمایش درآمده می توان دانش جمع اوری کرد و فهم بهتری از تاریخ ، سیاست ، اقتصاد را دریافت.

سپس رایزن فرهنگی کشورمان ضمن تشکر از همکاری مرکز مطالعات آسیایی در برگزاری این برنامه به جایگاه و تاثیر فرهنگ و هنر ایران اشاره کرد.

حسین دیوسالار تاکید کرد : هرچند جمهوری اسلامی ایران به سابقه تمدنی خود می بالد اما ایران امروز به واسطه عزمی جزم و پیروزی انقلابی شکوهمند و مردمی نه تنها به داشته های تاریخی و تمدنی خویش بلکه به استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی افتخار می کند و با توان و دانش داخلی خود در مسیر رشد و تعالی گام برداشته و در ردیف پیشرفته ترین کشورها قرار دارد.

دکتر پاسکول رئیس دانشگاه نیز با اشاره به سابقه همکاری علمی دانشگاه یوپی با دانشگاه های ایران از جمله دانشگاه تهران و علاقه مندی به گسترش همکاری علمی و اعزام استاد و دانشجو اظهار امیدواری کرد برگزاری چنین برنامه هایی زمینه لازم برای رشد و توسعه همکاری ر موضوعات مخلف بین ایران و فیلیپین را فراهم آورد .

خانم دکتر سوبراچه رئیس مرکز مطالعات آسیایی و دکتر کانته معاون رئیس دانشکده فرهنگ و هنر دانشگاه یوپی هم درسخنان جداگانه ای در ارتباط با فرهنگ و تمدن ایران سخن گفتند و مراسم بریدن روبان و آغاز فعالیت نمایشگاه به طور رسمی آغاز گردید.

این نمایشگاه که در مراسم افتتاحیه ان تعدادی از روسا و اساتید دانشگاه های مانیل وشخصیت های فرهنگی حضور داشتند به مدت یک هفته برای بازدید عموم برپا خواهد بود .