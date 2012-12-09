خدمات سپاه و بسیج در مناطق زلزله زده ارسباران تحسین برانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا صدیقی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: برادران سپاهی و بسیجی همچون هشت سال دفاع مقدس با حضور مؤثر و جهادگونه خود در روستاهای زلزله زده به نحو شایسته به یاری آسیب دیدگان از زلزله شتافته اند.

وی افزود: خوشبختانه بسیج و سپاه از اولین ساعات وقوع زلزله دوشادوش مسئولین اجرایی و شهری در امر امداد رسانی، آوار برداری، اسکان اضطراری، اسکان موقت و دایمی حضور مؤثری داشته است.

فرماندار اهر ادامه داد: در زلزله اخیر سپاه و بسیج با حضور شبانه روزی خود دراین مناطق ثابت کرد با روحیه و تفکر بسیجی می توان به موفقیت های های اساسی در عرصه های مختلف دست یافت.

وی تأکید کرد: همچنانکه در طول 8 سال دفاع مقدس بسیج نقش اساسی و بی بدیل خود را با ایثار و از جان گذشتگی ایفاء کرد در مأموریت جدید نیز ساده و بی تکلف در خدمت مردم آسیب دیده از زلزله بوده و مردم نیز در کنار مسئولین قدردان زحمات بسیج و سپاه هستند.

صدیقی به ساخت دو هزار واحد مسکونی و هفت هزار واحد دامی توسط سپاه و دستگاه های وابسته اشاره کرد و افزود: این نهاد توانسته در کمترین زمان ممکن با بسیج کلیه امکانات و شرکتها و مجموعه های وابسته در حوزه مهندسی، خودکفایی، بسیج سازندگی شاهد بثمر رسیدن این تلاش ها در مناطق زلزله زده باشیم.