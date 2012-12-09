دو محموله هشت هزار لیتری سوخت قاچاق در پاکدشت متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال نیک جو در تشریح این خبر گفت: با توجه به اینکه مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی از اولویتهای انتظامی این شهرستان است با همت مأموران اطلاعات و امنیت عمومی دو محموله بزرگ سوخت قاچاق کشف شد.

وی اضافه کرد: مأموران حین گشتزنی با کنترل دقیق محورهای مواصلاتی این شهرستان به دو دستگاه کامیونت ایسوزو که مشغول سوختگیری گازوئیل به صورت نامتعارف و بیش ار حد بود، مشکوک و آنها را تحت نظر قرار می دهند.

این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی محل دپوی سوخت قاچاق، تصریح کرد: با انجام کار اطلاعاتی و در یک تعقیب خودروها مشخص شد، متهمان در داخل یک چهار دیواری و در زیر زمین دو تانکر سوخت 14 و 12 هزار لیتری جاسازی و پس از سوختگیری در باک مخفی خودرو ها، گازوئیل قاچاق را در این مکان تخلیه می کنند.

وی ادامه داد: در این رابطه دو نفر دستگیر و بیش از هشت هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل و تعداد پنج عدد کارت سوخت شرکت واحد اتوبوسرانی کشف شد.

متهمان به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

جلوگیری از فعالیت شش واحد صنفی در پیشوا

در جریان بازدید از واحدهای صنفی که به منظور ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان پیشوا شرق تهران به اجرا در آمد از ادامه فعالیت شش واحد صنفی متخلف جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای ‌امنیت اجتماعی، بازدید از صنوف در سطح شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

سرگرد محمد آدینه وند افزود: در این طرح از 37 واحد صنفی بازدید به عمل آمد که متصدیان 10 واحد صنفی در محل، مورد توجیه، ارشاد، آموزش و آگاه سازی قرار گرفتند.

وی عنوان داشت: از واحدهای صنفی بازدید شده شش واحد به دلیل ارائه کالای قاچاق به خریداران پلمپ و برای پنج واحد نیز به علت ارتکاب یکسری تخلفات، اخطاریه پلمپ صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا با اشاره به کشف مقادیری کالای قاچاق به ارزش تقریبی پنجاه میلیون ریال از چند باب از واحدهای صنفی متخلف، اضافه کرد: برخورد با صنوف متخلف فاقد پروانه و برخورد با فروشندگان محصولات ضد فرهنگی و غیرمجاز و ارائه کننده کالاهای قاچاق به خریداران ازجمله برنامه های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان است.

وی در پایان بیان کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.