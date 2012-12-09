پل عابر پیاده پرترددترین تقاطع منطقه 20 تهران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسفراینی نژاد با اشاره به رفع گره ترافیکی چهارراه تقی آباد جاده ورامین و افزایش سرعت خودروهای سبک و سنگین عبوری گفت: به منظور رفع مشکل عبور عرضی عابرین، شصت و نهمین پل هوایی این منطقه به طول 45 متر در ضلع شمال چهارراه تقی آباد نصب شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی تقاطع مورد اشاره را به عنوان پرترددترین محورهای عبوری منطقه برشمرد و افزود: براساس نیاز و درخواست شهروندان مبنی بر رفع گره ترافیکی این تقاطع، عملیات اصلاح هندسی و تغییر فازهای چراغ راهنمایی و رانندگی آن محل انجام شد که ایمن سازی و امکان دسترسی محلی به شهرک "علائین" از اهداف مهم این اقدام بوده است.

معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری منطقه 20 تهران به اهمیت افزایش ایمنی شهروندان اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر منطقه 20 تهران دارای سه پل عابر پیاده مکانیزه در سه نقطه کلیدی شهر از جمله میدان شهدای شاملو، بلوار دستواره و مترو جوانمرد قصاب است.

نصب تابلوهای دیواری در روستاهای حریم منطقه 20 تهران

شهرداری منطقه 20 تهران نسبت به نصب تابلوهای دیوارکوب اسامی معابر در روستاهای حریم منطقه اقدام کرد.

شهردار ناحیه 7 منطقه 20 تهران با اعلام این خبر گفت: با عنایت به فرسودگی تابلوهای دیواری و به منظور بهبود منظر عمومی و رفاه حال شهروندان واحد زیباسازی این ناحیه نسبت به تعویض تابلوهای شناسایی معابر روستاهای "نجم آباد" و "چالطرخان" اقدام کرد.

عطاءالله حسینی با اشاره به پاکسازی المانهای شهری، افزود: به منظور افزایش زیبایی بصری شهر نسبت به اجرای مواد پوشاننده در خیابانهای رستگار و امام خمینی(ره) در روستای اشرف آباد نیز اقدام شد.

وی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی و افزایش زیبایی بصری شهر، اداره خدمات شهری ناحیه نسبت به شستشوی معابر، جداول، تابلوها، المانهای ترافیکی، ایستگاههای اتوبوس و مخازن و زیرمخزنیها در روستاهای "محمود آباد"، "قاسم آباد" و "عباس آباد" اقدام کرد.

حسینی ادامه داد: در این راستا نسبت به شستشوی انهار و معابر به مترا‍ژ 900 متر، شستشوی 90 مورد تابلوهای معابر و المانهای شهری و تابلوهای ترافیکی، شستشوی شش پهلوگاه ایستگاه اتوبوس، شستشوی جداول معابر اصلی به متراژ سه هزار متر طول و شستشوی مخازن روستاهای مذکور اقدام شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده بری رفع آلودگیهای زیست محیطی و پاکسازی معابر نصب زیر مخزنی در معابر اصلی و فرعی روستاهای "غنی آباد"، "زمان آباد" و "اشرف آباد" را از دیگر اقدامات اداره خدمات شهری ناحیه عنوان کرد.