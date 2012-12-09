به گزارش خبرنگار مهر، حسین مصلحی پور بعدازظهر یکشنبه در نشست تخصصی گروه های آموزشی بردخون اظهار داشت: بازخوانی متون درسی و تبادل افکار در زمینه های آموزشی و پرورشی و توجه به پیشرفت های حیرت آور دنیای کنونی موجب عمق بخشی آموخته ها و کاربردی کردن آن در زندگی خواهد شد و آنچه در این زمینه مورد تأکید بزرگان قراردارد مطالعه و تحقیق و مشورت و همفکری است.

وی افزود: طرح تحول بنیادین شالوده اساسی امور زیربنایی و تخصصی در آموزش و پرورش است که با همراهی و مشارکت فرهنگیان و همکاری مردم و مسئولان عملی می شود و مسئولیت ما این است که مسیر را برای حرکت پویا و سازنده آماده کنیم که هدف را قله موفقیت و کامیابی قرار دهیم.

مصلحی پور توجه به خلاقیت های دانش آموزان و زمینه سازی برای پیشرفت آنان در رشته های مورد نیازمنطقه را ضروری دانست وآمادگی خود را برای حمایت ازحرکتهای نوواثرگذار تأکید کرد.

معاون آموزش و نوآوری نیز با تقدیر از تلاش‌های آموزگاران مقطع ابتدایی منطقه گفت: دوره ابتدایی حساس ترین و مؤثرترین زمان درعمردانش آموزان و معلمان است که خاطرات زیبایی را به یادگار می‌گذارد و از ماندگاری بیشتری برخوردار است.

بهرام حسینی پناه تشکیل نشست‌های تخصصی را برای معلمان بویژه مقطع ابتدایی ضروری خواند و افزود: نباید به داشته های خود متکی باشیم و پیوسته به مطالعه و جستجو بپردازیم و با استفاده از منابع مختلف و تبادل نظر از جدیدترین یافته‌های علمی و تربیتی آشنا شویم تا بتوانیم جوابگوی نسل تشنه علم و حقیقت و هوشیار و تلاشگر باشیم.

وی ادامه داد: جلسات سرگروه های آموزشی به صورت منظم در منطقه برپا می شود و این نشست که با حضور همه آموزگاران و سرگروه های مقطع ابتدایی منطقه تشکیل شده در نوع خود ابتکار جدیدی است تا معلمان پایه های دوره ابتدایی در کنار هم به بحث و تبادل آموخته ها و تجربیات بپردازند.

در ادامه هر یک از پایه‌ها به صورت تخصصی تشکیل و پیرامون کتب درسی و کاستی ها و قوت ها بحث و بررسی شد.