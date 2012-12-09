سد سرابی تویسرکان 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کمندانی روز یکشنبه در ستاد طرح های مهر ماندگار استان همدان با بیان اینکه سد سرابی تویسرکان امسال شش میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد، افزود: طرح سد سرابی با وجود کمبود اعتبار و بدهی ها با قوت انجام شده و با نصب دریچه های سد نسبت به آبگیری آن اقدام می شود.

تکمیل طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان 500 میلیارد تومان نیاز دارد

وی با بیان اینکه آبرسانی از سد تالوار به استان 36 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: این پروژه امسال 25 میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد که تکمیل طرح 500 میلیارد تومان هزینه در پی خواهد داشت.

کمندانی ادامه داد: دو هزار تن ورق دریافتی وزارت نیرو از فولاد مبارکه بوده که 70 کیلومتر لوله گذاری انجام شده و پنج کلیومتر نیز آماده نصب است و ایستگاه دوم در بتن ریزی و ایستگاه سوم در حال خاک برداری است.

وی با بیان اینکه تاکنون 60 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سد تالوار هزینه شده است، افزود: تاکنون 130 میلیارد تومان اعتبار از طریق اعتبارات ملی، اوراق مشارکت و مطالبات سهام مخابرات برای این طرح هزینه شده است.

14 کیلومتر از عملیات اجرایی سد کلان ملایر انجام شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان درباره روند عملیات اجرایی سد کلان ملایر نیز عنوان کرد: خط انتقال این سد 38 کیلومتر است که تاکنون 14 کیلومتر آن انجام شده است و مناقصه 13 کیلومتر دیگر آن نیز اخیر برگزار شده است.

وی ادامه داد: امسال برای این طرح دو میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار مصوب شد و همچنین پنج میلیارد تومان دیگر از محل فروش اوراق مشارکت تامین شده است.

وی از پیشرفت 61 و نیم درصدی سد شنجور رزن خبر داد و گفت: این طرح سدسازی شش میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد که اگر 10 میلیارد تومان دیگر تأمین اعتبار شود تا خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

شبکه زه کشی سدگرین به اشتباه جزء طرحهای مهر ماندگار قرار گرفته است

کمندانی از اینکه شبکه زه کشی سدگرین به اشتباه جزء طرحهای مهر ماندگار قرار گرفته است انتقاد کرد و افزود: کار مطالعات این شبکه انجام نشده است و به جای آن باید راه های دسترسی و تونل انحراف سد جزء طرح مهرماندگار قرار می گرفت که باید عنوان پروژه تغییر کند.

وی گفت: برای ایجاد راه های دسترسی 150 میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان نیز با بیان اینکه بخش مایع تصفیه خانه همدان در شهریور امسال به بهره برداری رسید، گفت: برای تکمیل بخش های بعدی این تصفیه خانه تاکنون 30 درصد از طریق اعتبارات داخلی تامین شده است.

پروژه فاضلاب شهرستان رزن با پیشرفت خوبی روبرو شد

مرتضی عزالدین عنوان کرد: پروژه فاضلاب شهرستان رزن با کمترین پیشرفت فیزیکی در بین پروژه های استان قرار داشت که با قرار گرفتن در طرح های مهر ماندگار با پیشرفت خوبی روبرو شد.

وی افزود: سه و نیم کیلومتر از خط انتقال تصفیه خانه فاضلاب رزن انجام شده است به طوری که 60 درصد شبکه فرعی و 50 درصد شبکه اصلی نصب شده است.

وی با بیان اینکه 42 درصد از اعتبار مورد نیاز پروژه تخصیص یافته است، عنوان کرد: برای اینکه پروژه در اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام برسد نیازمند تأمین دو میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار هستیم.