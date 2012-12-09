  1. بین الملل
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۱

نشست سه جانبه رهبران ترکیه،افغانستان و پاکستان در آنکارا برگزار می شود

نشست سه جانبه رهبران ترکیه،افغانستان و پاکستان در آنکارا برگزار می شود

رهبران سه کشور ترکیه،افغانستان و پاکستان با هدف مصالحه با طالبان در ترکیه دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " پاکستان تودی" ، رهبران ترکیه ، افغانستان و پاکستان برای بررسی راهکارهای برقراری ثبات در افغانستان و مصالحه با طالبان مذاکرات سه جانبه ای را در 21 و 22 آذر ماه جاری در ترکیه برگزار خواهند کرد.

آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پس از دیدار از پاریس روز 21 آذرماه به حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در آنکارا ملحق خواهد شد.

کارشناسان معتقدند ترور نافرجام وزیر اطلاعات افغانستان که موجب بروز تنش های جدیدی در روابط اسلام آباد و کابل شده است به احتمال زیاد این مذاکرات را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 

در پی ترور نافرجام " اسدالله خال" وزیر اطلاعات افغانستان تنش در روابط دو کشور تا جایی بالا گرفت که برخی محافل احتمال می دادند که حامد کرزاری رئیس جمهور افغانستان مستقیما دولت پاکستان را متم به دست داشتن در این ماجرا بکند هرچند که وی این کار را نکرد اما وعده داد که موضوع را با مقامات پاکستانی مطرح کند.

کد مطلب 1761993

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