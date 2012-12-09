22 پل عابر پیاده در کرج با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد حسینی با اعلام این خبر افزود: احداث و راه اندازی 22 پل عابر پیاده با مشارکت بخش خصوصی در نقاط اولویت دار کرج صورت می گیرد.

وی بیان کرد: از جمله اولویت های احداث و راه اندازی پل های عابر پیاده، میزان تردد شهروندان همچنین وضعیت ترافیکی نقاط مختلف شهری می باشد.



اجرای طرح کنترل نمای ساختمانها در منطقه یک

مدیر روابط عمومی منطقه یک شهرداری کرج از اجرای طرح کنترل نمای ساختمانها در این منطقه خبر داد.

محمد محسنی اظهار داشت: در پی بازدید حوزه های فنی و شهرسازی، خدمات شهری و روابط عمومی از سطح منطقه به مالکینی که اصول فنی را در ایجاد نمای ساختمان رعایت ننمایند، جلوگیری می شود.

وی افزود: با اجرای طرح کنترل نمای ساختمانهای در حال ساخت با توجه به موقعیت خاص محدوده منطقه،‌ نظارتها در این خصوص بیشتر می شود.



مسئول سامانه 137 شهرداری کرج تودیع و معارفه شد

با برگزاری مراسمی، محسن کمالی دهقان از سمت سرپرست سامانه 137 شهرداری کرج تودیع و مسعود نجفی به این سمت منصوب شد.

طی حکمی، مسعود نجفی به سمت سرپرست سامانه 137 منصوب و از زحمات محسن کمالی دهقان تشکر و قدردانی شد.



سعید صفری در این مراسم با اشاره به اینکه از اولویتهای شهرداری کرج، رسیدگی ویژه به مشکلات شهروندان و تکریم ارباب رجوع است، گفت: این سامانه نیز با هدف افزایش ارائه خدمات به شهروندان در مدیریت شهری راه اندازی شد.



25 حلقه چاه جذبی برای رفع آبگرفتگی معابر حفر شد

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 3 کرج گفت: با توجه به بارش نزولات آسمانی و تجمع آبهای سطحی ، تعداد 25 حلقه چاه جذبی در نقاط حساس این منطقه احداث شد.

جواد جمشیدی افزود: چاههای جذبی در مناطق سه راه حافظیه،سه راه تعاون، 44 متری امام خمینی(ره)، خیابان 55 غربی جاده ملارد، کانال و... احداث شده است.



این مسئول گفت: این اقدام به منظور هدایت آبهای سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی معابر ناحیه انجام شد.



وی گفت: این تعداد چاه های حفر شده نیز با توجه به کارشناسی های انجام شده و شناسایی قسمت هایی که آبهای سطحی در آنجا تجمع می شد احداث و به تعداد قبلی اضافه شد.

ایجاد فضای سبز در ایستگاه انتقال پسماند خلج آباد کرج



مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از ایجاد فضای سبز در ایستگاه انتقال پسماند خلج آباد کرج خبر داد.



همایون رضا مدنی عنوان کرد: پاکسازی قسمتی از محوطه این ایستگاه ظرف چهار روز به اتمام رسیده است.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون جدول گذاری در این محوطه در حال اجرا است، بیان کرد: محوطه سازی به منظور ایجاد فضای سبز در ایستگاه انتقال پسماند خلج آباد انجام می شود.

وی فضای سبز را به عنوان یکی از پدیده های مهم، از نخستین مسائلی دانست که انسان همواره با آن در تماس بوده و خواهد بود و افزود: این مقوله دارای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی همچنین کالبدی است.



ضرورت تدوین برنامه های کاربردی با هدف ارتقاء سیما و منظر شهری

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج عنوان کرد: تدوین برنامه های کاربردی و راهبردی با هدف ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری امری ضروری است.



حسین صدرایی با بیان این مطلب افزود: سازمان زیباسازی شهرداری کرج با توجه به اهمیت اجرای طرح های زیباسازی برنامه هایی در زمینه ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری را در دستور کار و اجرا دارد.

وی با تاکید بر حذف آلودگی های بصری در سطح شهر، عنوان کرد: این مهم نیز از دیگر اولویت های سازمان زیباسازی است.