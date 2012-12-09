5 قلم عمده صادراتی در 8 ماه اول سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در 8 ماهه ابتدای سال جاری ارزش صادرات 5 قلم عمده کالای صادراتی به رقم 3 میلیارد و 988 میلیون دلار رسیده است.

براساس آمار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در این مدت پروپان مایع شده با 909 میلیون دلار، اوره با 866 میلیون دلار، متانول با 758 میلیون دلار، قیرنفت با 743میلیون دلار و پلی‌اتیلن گریدفیلم با 722 میلیون دلار؛ 5 قلم عمده کالاهای صادراتی در این مدت بودند.

5 قلم عمده کالاهای صادراتی 20 درصد از ارزش و 18درصد از وزن کل صادرات را در 8 ماهه اول سال جاری به خود اختصاص داد. ارزش صادرات پروپان مایع شده در این مدت 35 درصد، متانول 15درصد و پلی‌اتیلن گریدفیلم با 15درصد کاهش و اوره 26 درصد و قیرنفت 62 درصد افزایش داشته است.

شایان ذکر است، در 8 ماهه ابتدای سال جاری میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی 51 میلیون و 806هزار تن و به ارزش 27 میلیارد و 961 میلیون دلار بوده است.