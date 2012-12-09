ارزش تولیدات مازندران 17 هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر یکشنبه در دیدار با سفیر ازبکستان اظهار داشت: سالروز تصویب قانون اساسی ازبکستان را به سفیر این کشور تبریک گفته و قطعا با مشرکاتی که با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد پیوند عمیق فرهنگی و تاریخی بین این دوکشور ایجاد خواهد شد.



وی با بیان اینکه وسعت کشور ازبکستان یک چهارم مساحت ایران بوده اظهار داشت: این کشور به لحاظ شرایط اقلیمی و جغرافیایی حاصلخیز است.



طاهایی گفت: در سفری که دو سال گذشته هئیت تجاری مازندران به ازبکستان داشته در زمینه صادرات گل و گیاه، کیوی و مرکبات با یکدیگر تبادل همکاری صورت گرفته شد.



استاندار مازندران گفت: مازندران به تنهایی حدود 42 درصد برنج کشور را تولید می کند.



وی با بیان اینکه 90 درصد کیوی کشور در مازندران تولید می شود، اظهار داشت: سالانه 180 هزار تن کیوی در استان تولید می شود.



این مسئول ادامه داد: سالانه یک میلیون و 800 هزار تن مرکبات داخل استان تولید می شود و ما می توانیم بخشی از مرکبات کشور ازبکستان را از هواپیمای باری مستقیم در فصل برداشت به ازبکستان صادر کنیم.



وی با اشاره به اینکه مازندران به عنوان قطب صنعت مرغداری محسوب می شود، تصریح کرد: 11 درصد مرغ کشور در این استان تولید می شود.



طاهایی با اشاره به حفر چاه نفت و رسیدن به نفت مرغوب در استان گفت: تاکنون ارزش ریالی این مقدار 50 میلیارد دلار برآورد شده است.

