افزایش تلفات حوادث رانندگی در هفت‌ ماهه نخست امسال در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پزشکی قانونی قم از مجموع تلفات حوادث رانندگی هفت‌ماهه امسال در استان قم 184 نفر مرد و 55 نفر زن بودند.



بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 154 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 80 مورد در تصادفات درون شهری، پنج مورد در جاده‌های روستایی گزارش شده است.



در حوادث رانندگی هفت‌ماهه امسال پنج هزار و 229 نفر مصدوم شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش یافته است.



در مهرماه امسال تعداد 26 نفر جان خود را در تصادفات از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هفت و یک دهم درصد کاهش یافته است.



ضبط 22 فرآورده های خام دامی در آذرماه



بر اساس گزارش اداره کل دامپزشکی استان قم، طی نیمه اول آذرماه سالجاری اکیپهای بازرسی فرآورده های خام دامی این اداره کل ضمن انجام 560 مورد بازدید از مراکزعرضه نسبت به 60 مورد تذکربهداشتی و22 موردضبط فرآورده اقدام کرده اند.



درهمین راستا سه مورد تخلف با تشکیل پرونده به دادسرا ارجاع، یک مورد تعهد محضری و 2 مورد نیز از متصدیان تعهد اداری اخذ شده است.



آغاز عملیات اجرایی شبکه آبرسانی شهرک صنوف شهرداری قم



مدیر شهرک صنوف شهرداری قم اظهار داشت: با رایزنی‌های انجام شده و توافقات صورت گرفته با کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان قم و همچنین مهندسین مشاور، نقشه‌های لازم تأسیسات آبرسانی تهیه و پس از اخذ مجوزات لازم، عملیات لوله‌گذاری آب شهرک صنوف شهرداری قم آغاز شد.



حسن قنبری بیان کرد: عملیات آبرسانی واحدهای شهرک صنوف با استفاده از روش‌های نوین در تأسیسات آبرسانی انجام می‌پذیرد و در تمامی فازها و واحدهای این شهرک انشعاب آب واگذار می شود.



وی در ادامه با اعلام اعطای تسهیلات بانک ملت به اعضای صنف آهن‌فروشان در جهت ساخت واحدهای این صنف در شهرک صنوف اظهار داشت: بانک ملت توانسته است سهمی مهم در ارتقاء سطح فرهنگ شهرنشینی و آماده شدن واحدهای صنف آهن‌فروشان شهرداری قم داشته باشد که امیدواریم این مهم که با مورد موافقت جناب آقای صفارنیا سرپرستی بانک ملت استان قم نیز قرار گرفته است با ادامه یافتن در فازهای بعدی شهرک صنوف به ویژه در فاز ۲ آن که جهت فعالیت صنف درب و پنجره‌سازان آهنی در نظر گرفته شده است، تحقق یابد.



اعضای پیکر جانباز قمی اهدا شد



اعضای پیکر جانباز سرفراز قمی ماشاء الله عسگری ورجانی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس به بیماران اهدا شد.



وی که بعلت بیماری در بیمارستان ساسان تهران بستری بود از چند روز گذشته در حالت کما به سر می برد و خانواده ایشان در اقدامی ایثارگرانه برخی از اعضای آن جانباز از جمله کلیه، کبد، استخوان و برخی بافت ها را به بیماران نیازمند اهدا نمودند.



این جانباز سرافراز قمی در سال 1339 متولد شد و در سال 1361عازم جبهه های حق علیه باطل گردید و در جبهه جنوب و غرب به دفاع از ارزشهای الهی پرداخت و سرانجام نیز به درجه رفیع جانبازی نایل آمد.



وی در سال 61 در عملیات والفجر مقدماتی و باری دیگر در سال 62 در جزیره مجنون از ناحیه پای چپ دچار مصدومیت شد.



عسگری ورجانی از چند روز گذشته دچار مرگ مغزی شد و خانواده ایشان اعضای بدنش را به بیماران اهدا کردند تا پیکرش همچنان مایه حیات دیگر انسانها باشد.



برگزاری دوره حفظ نامه‌های نهج‌البلاغه



دوره هشت ماهه حفظ نامه‌‌های نهج‌البلاغه از سوی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، ویژه برادران برگزار می‌شود.



بر اساس این گزارش،‌ با توجه به اینکه از نهج الیلاغه در لسان روایات به "اخ القرآن" تعبیر شده، تبیین محتوای نامه‌های نهج الیلاغه و حفظ و خواندن آنها می‌تواند راهگشای مسائل دینی و فرهنگی افراد در جامعه شود.



این دوره توسط حجت الاسلام مهدی معتمدی، استاد و حافظ کل قرآن و نهج الیلاغه تدریس خواهد شد و در پایان دوره به کسانی‌که حد نصاب نمره را در امتحان نهایی کسب کنند، گواهینامه اهدا خواهد شد.



آغاز این دوره هشت‌ماه که ثبت نام آن تا 30 آذرماه جاری ادامه دارد، سوم دی‌ماه سال جاری اعلام شده است.



لازم به ذکر است، دوره مذکور در حال حاضر ویژه برادران برگزار می‌‌شود.

