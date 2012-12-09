مجوز پذیرش دانشجوی ارشد مشاوره مامایی در دانشکده پرستاری همدان دریافت شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحد آموزش مرکز آموزشی درمانی اکباتان همدان، برای بیماران ترخیص شده از بیمارستان به‌صورت هفتگی، آموزش‌های پس از ترخیص برگزار می‌کند.

براساس این گزارش، واحد آموزش مرکز آموزشی درمانی اکباتان، مهر و آبان‌ ماه سال‌جاری اقدام به برگزاری کلاس‌های منشور حقوق بیمار، کلاس محافظت پرتویی و کلاس کار با تجهیزات پزشکی ونتیلاتور و دفیبریلاتور در این مرکز کرد.

تفسیر CHEST ، تلفیق دارویی، بالن پمپ آئورتی، استانداردهای اجرای دارو و CPR پایه ویژه کادر اداری و پاراکلینیک، کنترل عفونت و کارگاه CPR ویژه پرسنل جدیدالورود در دو روز از دیگر اقدامات واحد آموزش مرکز آموزشی درمانی اکباتان بوده است.

بهره برداری بزرگترین مرکز تصویربرداری غرب کشور در ملایر

بزرگترین مرکز تصویربرداری غرب کشور در ملایر افتتاح شد.

این مرکز که با اعتباری افزون بر پنج میلیارد تومان احداث و تجهیز شده در زمینی به مساحت یک هزار و 900 متر مربع ساخته شده است.

این مرکز مجهز به دستگاه‌هایی چون سی‌تی‌اسکن اسپیرال، ماموگرافی دیجیتال و تک‌دندان دیجیتال، رادیولوژی دیجیتال، پانورکس و سفالومتری دیجیتال است.

علاوه بر این، سی‌تی آنژیوگرافی، سنجش تراکم استخوان (دانستیومتری)، انواع سونوگرافی معمولی و چهار بعدی و تمام عکس‌های رنگی نیز در این مرکز انجام می‌شود.

این مرکز در سال 90 به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد و پس از طی مراحل متعدد بررسی و بازرسی از ابتدای مهر ماه امسال پروانه بهره‌برداری آن توسط وزارت بهداشت و درمان صادر شد.

در حال حاضر این مرکز با 33 نفر پرسنل به صورت تمام وقت و پاره وقت در حال فعالیت است و با راه‌اندازی فازهای بعدی این مجموعه اشتغال‌زایی آن به 60 نفر خواهد رسید.

دریافت مجوز پذیرش دانشجوی ارشد مشاوره مامایی در دانشکده پرستاری همدان

برای اولین بار در کشور، مجوز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی توسط دانشکده پرستاری و مامایی دریافت شد.

با پیگیری‌های به عمل آمده از سوی مسئولان دانشکده پرستاری و مامایی و گروه‌های آموزشی مامایی و بهداشت مادر و کودک و با تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی به دانشکده پرستاری و مامایی همدان داده شد.

با راه‌اندازی این رشته در سال‌جاری شش نفر در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل خواهند شد.

کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مشاوره در مامایی به عنوان یک شاخه ویژه از رشته مامایی است که خدمات کامل‌تر مشاوره‌ای در زمینه‌های بهداشتی، آموزشی پژوهشی و مدیریتی ارائه می‌کند.

دانش‌آموختگان این رشته می‌توانند در بخش مشاوره‌ای و راهنمایی در حیطه مامایی و ارجاع بموقع مراجعان برای دریافت خدمات تخصصی‌تر فعالیت کنند.