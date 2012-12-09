مهدی رضایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم فوتبال آسیا بعد از موفقیت های بسیار خوبی که در رقابت های استانی کسب کرد اکنون تلاش می کند به عنوان نماینده فوتبال استان قم تیمی شایسته در رقابت های فوتبال قهرمانی کشور باشد.



وی از حضور تیم فوتبال آسیا به عنوان نماینده قم در فوتبال نونهالان کشور خبر داد و اضافه کرد: در سال جاری برای اولین بار با برنامه ریزی مطلوبی که در این کمیته صورت گرفت رقابت‌های فوتبال قهرمانی رده سنی نونهالان زیر 13 سال قم برگزار شد.



رضایی نژاد افزود: در این رقابت‌ها با اینکه نخستین دوره آن به انجام می رسید، هفت تیم حضور یافتند و مسابقات به شکل دوره‌ای به انجام رسید و در نهایت تیم فوتبال آسیا با کسب بیشترین امتیاز و بهترین عملکرد موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابت‌ها شد.



مسئول کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان قم افزود: این تیم از هم اکنون برنامه‌ها و اردوهای آماده سازی خود را برای حضور موفق در رقابت‌های قهرمانی کشور آغاز کرده است و به همین منظور در دیداری تدارکاتی برابر تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به میدان رفت.



وی بیان داشت: تیم فوتبال نونهالان آسیا بعد از اینکه روز 26 آبانماه در دیداری تدارکاتی برابر میهمان خود تیم ذوب آهن اصفهان تن به شکست داد، در دیدار برگشت برابر این تیم در اصفهان به میدان رفت و میزبان خود را در حالی که تا دقایق پایانی با دو گل پیش بود، در نهایت با تساوی دو بر دو متوقف کرد.



رضایی نژاد با اشاره به بازی مطلوب فوتبالیست های قمی در ترکیب تیم آسیا برابر ذوب آهن اصفهان، افزود: بیش از اینکه نتیجه این دیدار برای نماینده قم مهم باشد، ارزیابی دقیق و مناسبی بود که از عملکرد و توانایی بازیکنان این تیم داشتیم.



وی ابراز داشت: تیم فوتبال نونهالان آسیا امسال در نخستین دوره رقابت های فوتبال قهرمانی نونهالان زیر 13 سال استان قم در حالی بالاتر از سایر مدعیان قهرمانی قرار گرفت و توانست عنوان نخست را به خود اختصاص بدهد که استعدادهای بسیار خوبی در تیم‌های مختلف شناسایی شدند و به زودی از آنها در تیم‌های رده‌های سنی بالاتر فوتبال قم حرف‌های زیادی خواهیم شنید.

