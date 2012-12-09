تنظیم بازار یکی از مهمترین مسائل روز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور بررسی وضعیت نوسانات قیمتی و وضعیت بازار، ستاد تنظیم بازار شهرستان پاکدشت عصر یکشنبه با حضور قربانعلی مقبلی فرماندار و رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان، افشار فتح اللهی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

قربانعلی مقبلی در این جلسه با اشاره به نوسانات قیمتی در مورد برخی از کالاها و ضرورت افزایش نظارت بر بازار بیان داشت: متأسفانه عده ای دربازار با سوءاستفاده باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم می شوند که لازم است، کنترل لازم در این خصوص صورت گیرد.

وجود نرخهای مختلف در بازار

وی در ادامه ضمن انتقاد از وجود نرخهای مختلف در بازار افزود: نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت اجناس بازار از وظایف اصلی این ستاد است و باید با تشکیل اکیپهای بازرسی علاوه بر بازرسی و رسیدگی به وضعیت واحدهای صنفی، بستر خدمت رسانی به مردم را در سطح شهرستان فراهم شود تا مردم از رفاه و آسایش که از انتظارات اصلی همه آحاد جامعه است، بهره مند شوند.

افشار فتح اللهی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، جذب و توزیع اقلام و کالاهای اساسی درشهرستان، اعلام وضعیت بازار و تغییرات قیمتی، نظارت بر واحدهای تولیدی و انجام گشتهای مشترک را از اهم برنامه های این اداره در راستای کنترل بازار نام برد و در ادامه جلسه، حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ شد.