صبا باطري را ببريم 99 درصد قهرمانيم // علي دايي را مهار خواهيم كرد

عباس نواصرزاده سرپرست تيم فوتبال فولاد خوزستان در گفت وگو با خبرنگار" مهر" با بيان اين مطلب افزود : بازيكنان ما در تمرينات اخير نشان داده اند از روحيه و آمادگي بالايي برخوردارند و در ديدارهاي خود به نتيجه اي غير از پيروزي فكر نمي كنند وهمين ويژگي عامل برتري ما مقابل صبا باطري خواهد بود . ضمن اينكه هدف تمام بازيكنان ما اين است كه در ديدارهاي باقي مانده مزد زحمات چندين ماهه خود را بگيرند و از همين رو با تمام وجود در ديدارهاي باقي مانده به ميدان خواهند رفت.

نواصرزاده با اشاره به پيروزي هفته گذشته صبا باطري مقابل ذوب آهن آنهم در فولاد شهر تصريح كرد : بي شك اين برد باعث خواهد شد صبا باطري با انگيزه مضاعفي مقابل ما صف آرايي كند و حتي بدنبال تكرار اين نتيجه مقابل صدرنشين ليگ باشد ولي با شناختي كه كادر فني نسبت به حريف دارند تمهيدات لازم براي رويارويي با اين تيم انديشيده شده است و در اين ديدارهم تنها با هدف پيروزي گام به ميدان خواهيم گذاشت .

سرپرست فولاد خوزستان در مورد وظيفه خطيرخط دفاعي فولاد براي مهارعلي دايي اظهار داشت : دايي يكي ازبازيكنان موثر وكليدي صبا باطري است كه اين روزها نقش محوري در اين تيم ايفا مي كند و خط دفاعي ما بايد با هوشياري او را مهاركند و اجازه ندهد تا مهاجم گلزني نظير او فرصت گلزني بدست آورد.

وي درپايان با اشاره به اينكه عادل كلاه كج تنها بازيكن مصدوم و محروم فولاد دراين ديدارخواهد بود يادآور شد : ما در بازي رفت با يك گل حريف را شكست داديم و دراين ديدار نيزهرچند ميهمان هستيم ولي تنها به تكرار نتيجه پيروزي فكر مي كنيم تا با اين برد راه قهرماني مان را تا حدود زيادي هموار كنيم .

