برترین کارگزاران مسلمان روابط عمومی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر دومین کنگره کارگزاران مسلمان روابط عمومی عصر روز یکشنبه 19 آذر برگزیدگان خود را در تالار وحدت معرفی کرد.

این کنگره دراین مراسم از مدیران کل روابط عمومی های وزارت نفت ، بانک توسعه تعاون، موسسه مالی و اعتباری صالحین (بانک آینده)، شرکت منابع آب و نیروی ایران، سازمان فنی و حرفه ای کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان هواپیمایی کشوری "هما"، سازمان دامپزشکی کشور، بانک شهر، بانک قوامین ، بانک تجارت، بانک مهر اقتصاد، بانک سپه تجلیل کرد.

در بخش استانی نیز مدیران کل روابط عمومی شهرداری رشت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شهرداری های اهواز و اراک و شرکت آب و فاضلاب تهران تجلیل شدند.

در بخش بین الملل نیز مدیر کل روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه به خاطر برگزاری 29 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و مدیر کل سازمان بورس و اوراق بهادار به خاطر اجرای طرح بنیادین روابط عمومی و مدیر کل روابط عمومی پست بانک ایران به خاطر مسئولیت اجتماعی حاصل جایزه سازمان ملل تجلیل شدند.

همچنین اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بازرگانی پتروشیمی به خاطر اجرای طرح مقابله با تحریم در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت.