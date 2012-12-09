تشکیل "پاتوق آواز" در حوزه هنری خراسان شمالی

به گزارش خبرگزای مهر، مسئول دفتر موسیقی این حوزه از برگزاری اولین کارگاه تخصصی آواز در استان تحت عنوان "پاتوق آواز" از ابتدای هفته آینده (25 آذرماه ) خبر داد.

حسین حصاری، کمک به حفظ اصالت های آوازی و کاربردی کردن نغمات و استفاده از آنها در اجرا، ایجاد فضایی مناسب برای هنرمندانی که بصورت فنی و دقیق به آواز می پردازند و ارائه الگوهای آوازی متنوع توسط این هنرمندان به منظور کم کردن فضای یکنواخت آوازی در شرایط کنونی، توجه دادن به اهمیت شعر، انتخاب شعر مناسب و روش های صحیح تلفیق شعر با نغمات آوازی، ارائه نمونه آثار فاخر اساتید به عنوان الگو های عالی آواز و شناسایی افراد مستعد و تشویق آنها توسط خود هنرمندان و راهنمایی و تربیت نسلی جدی و متعهد به ارزشهای فرهنگی برای آیندگان را از اهداف برگزاری این کارگاه برشمرد.

وی با اشاره به اینکه تمام سبک های آوازی اعم از سنتی، مذهبی و محلی در این کارگاه اجرا و بررسی می شود، گفت: شرکت برای عموم هنرمندان و علاقمندان و هنرجویان در این کارگاه آزاد است.

معافیت سربازی بیش از 140نفر از اعضای خانواده معلولان

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تا کنون 147 نفر از اعضای خانواده های معلولان از خدمت سربازی معاف شدند.

حسین خلیل زاده با اشاره به ماده شش قانون جامع حمایت از معلولان اظهارداشت: بر این اساس کمسیون پزشکی با حضور نماینده بهزیستی و پزشکان متخصص برگزار و شدت معلولیت فرد مشمول بصورت مکتوب به سازمان نظام وظیفه اعلام تا در صورت داشتن شرایط لازم، از خدمت سربازی معاف شود.

خلیل زاده با اشاره به سایر تسهیلات ارائه شده به معلولان و خانواده های آنان در موضوع معافیت از خدمت سربازی افزود: با معرفی نامه بهزیستی، فرد مشمول از تخفیف 95درصدی در پرداخت هزینه یک میلیون ریالی اقدامات مربوطه در سازمان نظام وظیفه نیز برخوردار می شود.



وی همچنین گفت: طی این مدت 247 نفر از اعضای خانواده های معلولان که واجد شرایط قانونی بوده اند با همکاری بهزیستی و نظام وظیفه به شهر محل سکونت و یا شهر نزدیک تر انتقال یافته اند.

اشتغال بیش از 840 نفر از ثبت نام کنندگان مراکز کاریابی خراسان شمالی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری بیش از 840 نفر از ثبت نام کنندگان در مراکز کاریابی استان مشغول به کار شدند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه، بیش از دوهزار و 300 نفر از افراد جویای کار در مراکز کاریابی تحت نظارت این اداره کل ثبت نام کرده که از این تعداد 840 نفر در کارگاههای سطح استان مشغول به کار شده اند. علی حسین پور ادامه داد: در بین شهرستانهای استان، بجنورد با 531 نفر بیشترین تعداد اشتغال و اسفراین، شیروان و جاجرم به ترتیب با 156، 130 و 23 نفر اشتغال در رتبه های بعدی قرار دارند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خراسان شمالی با اعلام اینکه در خراسان شمالی پنج مرکز کاریابی تحت نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فعالیت می کنند اظهار داشت: از ابتدای تأسیس این مراکز بیش از 30 هزار نفر از جویندگان کار در این مراکز ثبت نام نموده که از این تعداد بیش از هشت هزار نفر در واحدهای کاری استان مشغول به کار شده اند.