حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق آخرین جلسه هیئت مدیره نظام مهندسی استان لرستان تغییر در نرم افزار توزیع سهمیه نظام مهندسی با نظر اعضای هیئت مدیره در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه عمده مهندسان به ضرایب اعمال شده در این سیستم و روند توزیع پروژه ها اعتراض دارند، عنوان کرد: به منظور رعایت عدالت در توزیع پروژه ها تغییر در ضرایب این نرم افزار در دستور کار قرار گرفت.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی استان لرستان از تغییر ضرایب، رفع اشکالات و ارتقا توانمندیهای این نرم افزار خبر داد و بیان داشت: در این راستا در هیئت مدیره نظام مهندسی لرستان مصوب شد که چند نفر از اعضا این موضوع را پیگیری کنند.

رضایی همچنین از پیشنهادات و نظرات مهندسان در این زمینه استقبال کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه اصلاح سیستم توزیع موجود در سازمان در دستور کار هیئت مدیره جدید قرار گرفته مهندسان عضو سازمان می توانند در اسرع وقت هر گونه نظر و یا پیشنهاد و راهکار خود را به دبیرخانه این سازمان ارائه کنند.

وی یادآور شد: حد اکثر زمان در نظر گرفته شده برای دریافت پیشنهادات تا 30 ام آذرماه سالجاری تعیین شده است.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسان گفت: فعالیت اعضای دارای پروانه اشتغال بکار در رشته های مختلف سازمان نظام مهندسی در بخش های نظارت و طراحی در صورت عدم اعتبار پروانه غیرقانونی است.

رضایی با بیان اینکه فعالیت این اعضاء در سازمان به صورت غیر فعال تبدیل شده است، یادآور شد: در این راستا افراد یاد شده باید تا تاریخ اول دیماه سالجاری برای تمدید پروانه خود به واحد امور مهندسین سازمان نظام مهندسی مراجعه کنند.