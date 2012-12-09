باید قشر جوان را نسبت به امور کشور حساس کرد/ بسیج عامل توسعه معنویت در دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاضی مغربی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دفتر بسیج اساتید مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و مؤسسات غیرانتفاعی اردبیل گفت: همین که به قشر جوان بفهمانیم نسبت به امور کشور حساس باشند، ارزشمند بوده و این وظیفه اساتید دانشگاه ها بویژه اساتید بسیجی است.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم این حساسیت را ایجاد کنیم تمام تلاشها برای رشد و توسعه کشور و افزایش معنویات در بین نسل جوان به هدر میرود، تصریح کرد: بی شک تقویت روحیه بسیجی نسل جوان را در این راستا توانمند می کند.
قاضی مغربی با اشاره به وظیفه اساتید در این خصوص افزود: نظام اسلامی برای همه زمانها الگو دارد لذا وظیفه اندیشمندان، یافتن این الگوها و عرضه به جامعه است و نباید فراموش کرد که جامعه متعالی را میتوان به یاری هم و همت بسیجی ایجاد کرد.
بسیج مکمل دانشگاه است
وی با اشاره به راهاندازی اولین شاخه استانی بسیج اساتید جهاددانشگاهی در اردبیل یاداور شد: بسیج اساتید در راستای تعالی انقلاب اسلامی و رسیدن به اهداف نظام جمهوری اسلامی تلاش میکند، بسیج مکمل جهاددانشگاهی است که با وجود آن قوت دوچندانی برای انجام امور پیدا میکند.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی کشور ادامه داد: از آغاز به کار جهاددانشگاهی فعالان این نهاد روحیه جهادی داشتهاند که در این راستا روحیه بسیجی موجب تقویت آن شده و در آینده برکات ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با تشکیل بسیج اساتید در جهاددانشگاهی معنویات در این حوزه گسترش مییابد، متذکر شد: دانشجو سخن استاد را بدون چون و چرا میپذیرد به همین خاطر وظیفه اساتید این است که دانشجویان را با معارف دینی آشنا کنند و نیاز کشور به بصیرت را در بین جوانان رفع کنند.
قاضی مغربی با بیان اینکه تحقق این امر تلاش و نیازمند برنامه ریزی مدون است، تشکیل حلقه صالحین را عاملی در جهت تقویت روحیه در بین اساتید دانست و تاکید کرد: در این حلقهها موضوعات روز بررسی میشود و اساتید با اعتقاد به صحت آنها به کلاس درس میروند و اعتقادات خود را به دانشجویان انتقال میدهند.
بسیج اساتید کانونی برای هم اندیشی است
وی بسیج اساتید را کانونی برای هم اندیشی دانست و یاداور شد: با تشکیل کانون بسیج اساتید مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و موسسات غیرانتفاعی استان اردبیل در جهاددانشگاهی خواهیم توانست از پتانسیل بالای اساتید این مراکز در رشد معنویات و تقویت روحیه شادابی و امید به زندگی و پیشرفت دانشجویان کمک بگیریم.
رئیس جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل نیز در این جلسه ایجاد این مرکز را در راستای ساماندهی فعالیتهای بسیج اساتید مراکز آموزش عالی علمی کاربردی استان اردبیل دانست و اضافه کرد: در حال حاضر بسیج اساتید با حضور 19 مرکز و چهار مؤسسه غیرانتفاعی تشکیل شده است.
در پایان این مراسم دفتر بسیج اساتید مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و موسسات غیرانتفاعی استان در جهاددانشگاهی واحد اردبیل افتتاح شد.
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