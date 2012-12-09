همایش مبارزه با بیماری ایدز در واحد تاکستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت آشنایی دانشجویان با عوامل ابتلا به بیماری ایدز و راههای مقابله با آن روز یکشنبه همایشی با مشارکت شبکه بهداشت شهرستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان برگزار شد.

در این مراسم که بهرام زاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، کارشناسان شبکه بهداشت استان، استادان و جمعی از دانشجویان شرکت داشتند رضا شعبان نژاد معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان با بیان خطرات بیماری ایدز اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف مراکز علمی و دانشگاهی بررسی مشکلات و معضلات اجتماعی و ارائه راهکارهای کارشناسی شده برای مقابله با این بیماری مهلک عصر حاضر است.

وی افزود: بیماری ایدز از مهمترین معضلاتی است که همه کشورها بویژه قشر جوان را تهدید می کند و به دلیل خطرناک بودن آن برنامه های متعددی در جهان در راستای رفع آن در حال انجام است.

شعبان نژاد تصریح کرد: بر اساس آمارهای رسمی کشور سن ابتلا به این بیماری از30 سال به 18 سال رسیده است که نشان دهنده حاد شدن این مسئله و معضل در کشور است.

وی گفت: استفاده از سرنگهای آلوده توسط معتادان و رعایت نکردن نکات بهداشتی در مسائل جنسی از عوامل مهم ابتلا به این بیماری عفونی است به همین خاطر باید جوانان را از راههای ابتلا به ایدز آگاه و از پاشیدن شدن حلقه گرم خانواده ها جلوگیری کرد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان برنامه های متعددی را در راستای آگاه کردن جوانان به ویژه دانشجویان پیرامون ایدز و سایر معضلات اجتماعی با حضور کارشناسان مجرب تدارک دیده تا آنها را از خطرات پیش روی آگاه کند.

در ادامه مراسم کارشناسان شبکه بهداشت استان و شهرستان ضمن تشریح کامل راههای ابتلا به بیماری ایدز، راه کارهای مبارزه و گرفتار نشدن به دام این بیماری عفونی و مهلک را برای حاضران بازگو کردند و در پایان به سوالات تعدادی از دانشجویان پاسخ داده شد.