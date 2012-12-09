تدوین طرح آمایش سرزمینی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در استانداری مازندران اظهار داشت: از ظرفیتها و دانش آموختگان استان برای ارتقای موضوع طرح برنامه آمایش استفاده شود.



وی بیان داشت: مازنی های مقیم دانشگاه و شرکتهای خارج از کشور شناسایی و در تدوین جامع طرح آمایش استفاده بهینه از آنان صورت گیرد.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه طرح آمایش هم اکنون در تمامی کشورهای پیشرفته در حال اجرا است، گفت: در تکمیل طرحهای آمایش از توان همه مدیران دستگاههای اجرایی استفاده شود.



طاهایی افزود: برای توسعه کشاورزی استان در سالجاری با استفاده از دستگاه مکانیزه 70 هزار هکتار کشت دوم در اراضی استان صورت گرفته است.



وی خواستار تشکیل کمیته آمایش در درون دستگاههای اجرایی استان شد و اظهار داشت: ادارات نتیجه و دست آورد این کمیته را درطرح بیان کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: مدیران استان باید از تمامی ظرفیتهای خود برای توسعه استان استفاده کنند و گفت: موضوع طلاق باید در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان به صورت جدی پیگیری شود.



وی گفت: لابی برخی ازمدیران استان در وزارتخانه ضعیف است.





