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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۰

در سالجاری/

افزایش 280درصدی کشف کالا و ارز قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد

افزایش 280درصدی کشف کالا و ارز قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از افزایش 280درصدی کشف کالا و ارز قاچاق در این استان طی هفت ماه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمان زمانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت:در هفت ماهه اول سال جاری بالغ بر 361 میلیارد ریال کالای قاچاق در محورهای مواصلاتی استان کشف و ضبط شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تعداد متهمین قاچاق کالا و ارز دستگیر شده در هفت ماه اول سال جاری را 789 نفر و 909 پرونده عنوان کرد و افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: تعداد متهمین دستگیر شده در هفت ماهه اول سال گذشته یک هزار و 249 نفر و هزار و 164 پرونده بود.

زمانی همچنین از کشف و ضبط 290 میلیارد ریال ارز قاچاق(دینار) در استان توسط مأمورین نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی استان خبر داد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری استان بیان کرد: این میزان طی اواخر مهر ماه گذشته در عملیاتی در راستای اقدامات پیشگیرانه ومقابله ای با قاچاق کالا و ارز کشف و ضبط شد.

وی عنوان کرد: عمده کشفیات قاچاق کالا و ارز در این استان شامل پوشاک،‌ کیف و کفش، ‌پارچه، لوازم یدکی خودرو و موتور سیکلت، لوازم آرایشی و بهداشتی،‌ تجهیزات پزشکی،‌ تلفن همراه و لوازم جانبی، ‌ماهواره،‌ انواع اسلحه، آثار باستانی و میراث فرهنگی،‌ دارو،‌ برنج،‌ آرد،‌ مشروبات الکلی، ‌فرآورده های نفتی،‌ مواد نیروزا و ... بوده است.

کد مطلب 1762022

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