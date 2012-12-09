افزایش 280درصدی کشف کالا و ارز قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمان زمانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت:در هفت ماهه اول سال جاری بالغ بر 361 میلیارد ریال کالای قاچاق در محورهای مواصلاتی استان کشف و ضبط شد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تعداد متهمین قاچاق کالا و ارز دستگیر شده در هفت ماه اول سال جاری را 789 نفر و 909 پرونده عنوان کرد و افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد کاهش داشته است.
وی اظهار داشت: تعداد متهمین دستگیر شده در هفت ماهه اول سال گذشته یک هزار و 249 نفر و هزار و 164 پرونده بود.
زمانی همچنین از کشف و ضبط 290 میلیارد ریال ارز قاچاق(دینار) در استان توسط مأمورین نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی استان خبر داد.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری استان بیان کرد: این میزان طی اواخر مهر ماه گذشته در عملیاتی در راستای اقدامات پیشگیرانه ومقابله ای با قاچاق کالا و ارز کشف و ضبط شد.
وی عنوان کرد: عمده کشفیات قاچاق کالا و ارز در این استان شامل پوشاک، کیف و کفش، پارچه، لوازم یدکی خودرو و موتور سیکلت، لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی، تلفن همراه و لوازم جانبی، ماهواره، انواع اسلحه، آثار باستانی و میراث فرهنگی، دارو، برنج، آرد، مشروبات الکلی، فرآورده های نفتی، مواد نیروزا و ... بوده است.
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