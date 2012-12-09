نجات 31 شهروند از سوی آتش نشانان/ شیطنت کودک یک ساله دردساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنجکاوی و شیطنت کودکانه، منجر به گرفتاری سر کودک در درون حلقه فلزی زیر کتری شد.

ساعت 15:29 امروز، پدری به همراه فرزند یک ساله خود به نام (نرگس- م) مبنی بر گیر کردن سر کودک خردسالش به ایستگاه 24 مراجعه و از آتش نشانان تقاضای کمک کرد.

حمید محسنی فرمانده آتش نشانان در این باره گفت: کودک بازیگوش، حلقه فلزی (زیرکتری) را به سر خود فرو برده و درون آن گرفتار شده بود که آتش نشانان با استفاده از دستگاه فرز انگشتربری و ابزارآلات صنعتی بارعایت کامل اصول ایمنی اقدام به رهاسازی سر این کودک کردند و به نگرانی والدینش پایان دادند.

نرده های پل فلزی پای مرد جوان را گرفتار کرد



با تلاش آتش نشانان، پای مرد 38 ساله که در بین نرده های پل آهنی گیر کرده بود، آزاد شد.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران، با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 10 را به خیابان ستارخان اعزام کرد.

به گفته علی سرافراز فرمانده آتش نشانان اعزامی ،پای این مرد جوان در هنگام عبور از روی پل آهنی، در بین دو میله فلزی پل گیر کرده و دچار جراحت شده بود که آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی و بکارگیری تجهیزات هیدرولیکی نجات، پای وی را از بین دو میله خارج و وی را جهت مداوا تحویل عوامل اورژانس دادند.

آتش سرکش در موتور خودروی سواری



اتصالی برق و شعله وری موتور خودرو سواری در بزرگراه شیخ فضل اله با حضور به موقع آتش نشانان مهار و خاموش شد.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران، با دریافت خبر وقوع این حادثه، بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 10 را به مسیر شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل اله، ورودی بزرگراه همت اعزام کرد.

علی سرافراز فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: یکدستگاه خودرو سواری در کنار بزرگراه همت از قسمت موتور شعله ور شده و در حال سرایت به قسمتهای دیگر خودرو بود که آتش نشانان بی درنگ با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده اقدام به مهار و خاموش کردن کامل شعله های آتش کرده و از سرایت کامل شعله به داخل خودرو جلوگیری کردند.

سرافراز همچنین، علت این حادثه را اتصالی برق در قسمت سیم کشی خودرو سواری از قسمت موتور اعلام کرد



نجات 31 شهروند از سوی آتش نشانان

آتش نشانان با رسیدن در کوتاهترین زمان ممکن به محل آتش سوزی ها و دیگر حوادثی که در 24 ساعت گذشته در کلانشهر تهران رخ داد، 31 شهروند را نجات دادند.

کلانشهر تهران در شبانه روز گذشته شاهد 40 آتش سوزی از جمله آتش سوزی 12 واحد مسکونی، 5 دستگاه وسیله نقلیه و 4 واحد تجاری بود که با تلاش همه جانبه آتش نشانان همه آنها خاموش و از بروز خسارت بیشتر جلوگیری شد.

در این مدت همچنین 81 حادثه گوناگون دیگر از جمله 8 حادثه آسانسور، 8 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، 7 حادثه رانندگی، 6 حادثه نشت گاز، 3 مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت دست و 2 حادثه نشت آب در منازل مسکونی رخ داد.

در حوادث این مدت متاسفانه 1 شهروند جان خود را از دست داد و 5 نفر آسیب دیدند.





