برنامه سری آمریکا برای تسلیح مخالفان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه انگلیسی " ساندی تایمز" در گزارشی از تلاش سری آمریکا برای تسلیح مخالفان دولت سوریه خبر داد .

به نوشته این روزنامه انگلیسی، این اقدام آمریکا به مثابه تشدید تلاشهای نظامی آمریکا برای براندازی دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه تلقی می شود.

بنا به گفته یک منبع دیپلماتیک در این طرح دولت آمریکا تلاش می کند از طریق کشورهای متحد خود در منطقه نارنجک، خمپاره انداز، و موشکهای ضدتانک در اختیار گروه های مسلح سوری قرار دهد.

بنا براین گزارش آمریکا، بخشی از این تسلیحات را از محل تسلیحات رژیم قذافی دیکتاتور سابق لیبی خریداری کرده و در اختیار این گروه ها قرارمی دهد، از جمله موشکهای ضدهوایی SA-7 که برای ساقط کردن جنگنده ها به کار می رود.

به گزارش ساندی تایمز، وزارت امور خارجه آمریکا به طور روزانه از طریق ارتباطات آنلاین و از طریق اسکایپ با فرماندهان گروه های تروریستی در سوریه در تماس هستند.

در روزهای گذشته نیز منابع خبری از تلاش عربستان سعودی برای ارسال سلاح های سنگین به مخالفان سوری خبر داده بودند.