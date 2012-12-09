خبر پناهندگی سفیر سوریه در الجزایر به فرانسه تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، نمیر وهیب الغانم سفیر سوریه در الجزایر اخبار و شایعات پخش شده درباره پناهندگی خودبه فرانسه را بشدت تکذیب کرد.
وی افزود: من در دفترم هستم و همه آنچه برخی رسانه های مغرض درباره پناهندگی من به فرانسه مخابره کرده اند اشتباه است.
الغانم بیان کرد: برای رسانه هایی که فقط به انتشار اخبار گمراه کننده می پردازند متاسفم. خانواده من در لاذقیه است و همسرم در فرانسه است.
وی افزود: اقدامات و رفتار برخی از مخالفان غیراخلاقی است و آنها فقط به منافع شخصی خود می اندیشند و سوریه برای آنها اهمیتی ندارد.
الغانم بیان کرد: من قبل از اینکه سفیر بشوم نماینده پارلمان بودم و به هیچ حزبی وابسته نبودم.
شایان ذکر است سالم ابو الضاد یکی از مخالفان نظام سوریه مدعی شده بود که نمیر الغانم به فرانسه پناهنده شده است و همه افراد خانواده اش نیز به فرانسه رفته اند. وی ادعا کرده بود جدایی این دیپلمات که به طایفه علوی وابسته است ضربه ای مهلک به نظام بشار اسد است.
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