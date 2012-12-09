توسعه هرچه بیشتر مناسبات ایران و ژاپن در چارچوب همکاری های فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای گسترش مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ژاپن، نشست انجمن تبادلات فرهنگی ژاپن و ایران در تاریخ 19 آذرماه 1391 در سالن فردوسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو برگزار شد.

در این مراسم که با حضور بیش از 100 نفر از اعضای انجمن و علاقمندان فرهنگ و تمدن ایران زمین برگزار شد، نظرآهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن طی سخنانی با اشاره به نقش مهم انجمن تبادلات فرهنگی در توسعه و گسترش روابط فرهنگی فیمابین دو کشور، اظهار داشت: پیشینه مناسبات فرهنگی ایران و ژاپن به بیش از 1200 سال قبل باز می‌گردد و در این ارتباط آثار فرهنگی ایران که در موزه‌های مختلف ژاپن بویژه موزه سوشواین در پایتخت تاریخی ژاپن در شهر نارا موجود است، به خوبی موید قدمت تاریخی روابط دو کشور است.

وی ادامه داد: برقراری ارتباط میان دو ملت و دو کشور ازطریق جاده ابریشم آغاز شده و با گذشت سالیان متمادی رونق و توسعه یافته است.

سفیر کشورمان افزود: دو تمدن کهن و بزرگ ایران و ژاپن در دو سوی غرب و شرق آسیا از اشتراکات فرهنگی زیادی برخوردارند که این امر ظرفیت‌های بسیاری را در راستای توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو کشور در حوزه‌های مختلف فراهم آورده است. وظیفه ما به عنوان علاقمندان و دوستداران توسعه و تعمیق مناسبات فرهنگی دو کشور این است که با شناسایی این ظرفیت‌ها و بکارگیری عنصر ابتکار و خلاقیت، زمینه شکوفایی آنها را فراهم آوریم.

نظرآهاری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد نکته دیگر این است که در طول تاریخ روابط دو کشور، هیچگاه نقطه تاریکی در روابط وجود نداشته و دولت و ملت دو کشور همواره در کنار یکدیگر بوده‌اند.

سفیر کشورمان اظهار داشت: معتقدم تعمیق مناسبات فرهنگی میان کشورها، می‌تواند منجر به رفع برخی سوء تفاهمات موجود میان آنها شده و از این رهگذر می توانیم شاهد گسترش دوستی، صلح و امنیت میان کشورها و همچنین در عرصه بین‌المللی باشیم.

خانم دکتر امیکو اوکادا رئیس انجمن تبادلات فرهنگی ژاپن و ایران نیز در این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو در راستای گسترش تعاملات فرهنگی ایران و ژاپن، اظهار داشت: انجمن تبادلات فرهنگی ژاپن و ایران نیز همچون گذشته سعی خواهد کرد تا از ظرفیت های موجود در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط فرهنگی دو کشور استفاده کند.

خانم اوکادا که خود به زبان فارسی آشنایی داشته و اخیراٌ نیز منظومه یوسف و زلیخا جامی شاعر شهیر ایرانی را به زبان ژاپنی ترجمه و منتشر کرده است، در ادامه سخنان خود به تشریح زندگینامه جامی و منظومه یوسف و زلیخا پرداخت.

کیئیچی کیتاهارا مدرس ادبیات فارسی دانشگاه چوئو ژاپن نیز به عنوان دیگر سخنران حاضر در این نشست با مقایسه تطبیقی داستان یوسف و زلیخا در ایران و جهان غرب و همچنین تفسیر این داستان از نگاه عرفان و تصوف در فرهنگ و ادبیات فارسی، ابعاد دیگری از این داستان را برای علاقمندان ژاپنی فرهنگ کهن ایران زمین تشریح کرد.