تدوین شناسنامه عرفانهای نوظهور/ تشکیل 14 گروه ساماندهی آسیبهای اجتماعی

محمدعلی عرفان منش مشاور استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارگروه مشترک فرهنگی اجتماعی برای ساماندهی آسیبهای اجتماعی استان تشکیل شده است گفت: در این کارگروهها به مسائل فرهنگی اجتماعی شهرستانهای استان و یکی از آسیبهای فراگیر در کل استان تهران پرداخته می شود.

وی ادامه داد: 14 مشکل اساسی تهران شناسایی شده و 14 کارگروه مشترک استانی در حال بررسی این مشکلات هستند به طور مثال در شهرستان فیروزکوه ساماندهی مناطق گردشگری و زیارتی استان نهایی و طرح تصویب شده است و برای اجرا به کل شهرستانهای استان تهران ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران خاطرنشان کرد: در شهر پیشوا طرح مسئله شهر پاک فرهنگی را مورد بررسی قرار دادیم که در مراحل نهایی است.

عرفان منش با اشاره به موضوع فرقه های ضاله و عرفانهای نوظهور در شهرستان دماوند گفت: برای تهیه این طرح از مرکز فرقه های ضاله و عرفانهای نوظهور وزارت کشور و حوزه علمیه قم نیز دعوت شد تا نقطه نظرات خود را بیان کند و اعضای کارگروه شناسنامه فرقه های ضاله و عرفانهای نوظهور را که در شهرستان دماوند تهیه شده بود به روز میز آوردند و قرار شد در سطح استان هم شناسنامه ای در این رابطه با همکاری تمام دستگاههای فرهنگی اجتماعی مرتبط با این موضوع تدوین شود تا هر چه زودتر طرح مقابله با عرفانهای نوظهور را برای ابلاغ به تمامی شهرستانهای استان نهایی کنیم.

عرفان منش تاکید کرد: اجرای این اقدامات جدای از بحثهای امنیتی و سلبی در این زمینه است. همچنین در شهرستان ورامین طرح اتباع بیگانه در حال نهایی شدن است و نسخه نهایی آن به زودی عملیاتی می شود.

مشاور استاندار تهران با بیان اینکه در هر شهرستان آسیبهایی که فراگیرتر بود یا حجم فعالیتهای مطالعاتی در آن بیشتر بود به عنوان شهرستان پایلوت انتخاب شد گفت: در شهرستان پاکدشت در حال تهیه نقشه راه فرهنگی استان تهران هستیم و برنامه ریزیها برای تامین اعتبار در بودجه سال 92 انجام شده است.

عرفان منش با بیان اینکه در اسلامشهر موضوع مقابله با آسیبهای اجتماعی با نگاه به طرح توسعه فرهنگی در حال تدوین است گفت: به زودی برای شهرستانهای بهارستان، رباط کریم ، شهریار، قدس ، ری، شمیران و تهران نیز برنامه های مطالعاتی پیش بینی می شود.

به گفته مشاور استاندار، در تهران طرح آسیب دیدگان اجتماعی با تاکید بر ساماندهی متکدیان و در شمیرانات موضوع خانواده پایدار به دلیل نرخ بالای طلاق و جلوگیری از رشد این پدیده نامیمون پیش بینی شده است. همچنین در شهرستان ری طرح سامانهای مردم نهاد در دستور کار است و یا در شهرستان قدس با توجه به ناامنی هایی که اراذل و اوباش به وجود آورده بودند و موفقیت ارتقاء امنیت در این شهرستان موضوع امنیت اجتماعی برای استفاده از تجارب این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. در ملارد نیز موضوع ساماندهی سفره خانه های سنتی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به آسیبهای اجتماعی نیاز به اقدمات دو لبه دارد افزود: برای ساماندهی هم باید با آسیب های اجتماعی و جرایم مقابله کرد و هم به دنبال کار فرهنگی پایدار بود. نمی توان با ناهنجاریهای اجتماعی مقابله نکنیم و بگوییم فعلا به دنبال کار فرهنگی هستیم تا مشکلات درست شود. برخی باید با آنها که عامدانه دست به کارهای ضد ارزشی می زنند برخورد شود.

عرفان منش از تدوین سند تعامل سازمانهای بین بخشی دستگاههای فرهنگی استان تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: با این ارتباط های بین بخشی می توانیم توانمان را چند برابر کنیم.