  1. جامعه
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۰

یکی از دانش‌آموزان حادثه دیده پیرانشهر فوت کرد

یکی از دانش‌آموزان حادثه دیده پیرانشهر فوت کرد

یکی از دانش‌آموزان حادثه دیده در آتش‌سوزی کلاس درس دبستان روستای «شین‌آباد» از توابع پیرانشهر، عصر امروز بر اثر شدت جراحات در ناحیه ریه فوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثز حادثه آتش‌سوزی کلاس درس دبستان انقلاب اسلامی روستای شین‌آباد از توابع پیرانشهر استان آذربایجان غربی، 28 دانش‌آموزان دختر کلاس چهارم دبستانی مصدوم شدند که یکی از دانش‌آموزان به دلیل شدت جراحات در ناحیه ریه دچار مشکل شد و امروز دار فانی را وداع گفت.  

عباس مقتدایی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ضمن اعلام این خبر، فوت این دانش‌آموز را به خانواده وی و جامعه تسلیت گفت و با آنها ابراز همدردی کرد.

به گزارش مهر ، حادثه آتش‌سوزی کلاس درس، صبح روز 15 آذر به دلیل آتش گرفتن بخاری کلاس درس روی داد.
 

کد مطلب 1762046

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها