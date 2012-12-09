به گزارش خبرنگار مهر، بر اثز حادثه آتشسوزی کلاس درس دبستان انقلاب اسلامی روستای شینآباد از توابع پیرانشهر استان آذربایجان غربی، 28 دانشآموزان دختر کلاس چهارم دبستانی مصدوم شدند که یکی از دانشآموزان به دلیل شدت جراحات در ناحیه ریه دچار مشکل شد و امروز دار فانی را وداع گفت.
عباس مقتدایی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ضمن اعلام این خبر، فوت این دانشآموز را به خانواده وی و جامعه تسلیت گفت و با آنها ابراز همدردی کرد.
به گزارش مهر ، حادثه آتشسوزی کلاس درس، صبح روز 15 آذر به دلیل آتش گرفتن بخاری کلاس درس روی داد.
نظر شما