هشت هزار انشعاب جدید گاز در لرستان نصب شد

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد انشعابات گاز نصب شده در لرستان طی سال جاری هشت هزار و 512 مورد بوده است.

وی ادامه داد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 20 هزار و 300 مشترک جدید گاز نیز در سطح استان جذب شده اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان تعداد مشترکان گاز این استان را 341 هزار و 348 مشترک اعلام کرد و بیان داشت: همچنین هم اکنون تعداد انشعاب های نصب شده گاز در استان به 175 هزار و 367 عدد رسیده است.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره گازرسانی به شهرها و روستاهای این استان گفت: تاکنون 20 شهر و 318 روستای استان لرستان زیر پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند و عملیات گازرسانی به 3 شهر و 80 روستا نیز در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از در دست اجرا بودن سه پروژه گازرسانی شهری در این استان خبر داد و بیان داشت: با اجرای این سه پروژه شهرهای سپیدشت، گراب و کونانی از نعمت گاز بهره مند می شوند.

گودرزی با اشاره به پروژه گازرسانی به شهر سپیدشت تصریح کرد: تا کنون بیش از 25 کیلومتر این پروژه انجام شده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از ابتدای سال 91 آغاز شده، عنوان کرد: پیش بینی شده که عملیات اجرایی شبکه داخلی آن در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تا پایان سال 92 به اتمام برسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان همچنین به گاز رسانی به دو شهر گراب و کونانی اشاره کرد و گفت: این دو پروژه جزء پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته و پیش بینی می شود که تا مرداد ماه سال 92 به بهره برداری برسند.