کریم مطهری موید در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه پژوهش استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح به مدت دو هفته از هجدهم آذر ماه آغاز شده است.

مطهری خواستار همکاری تمامی دستگاه های اجرایی استان همدان در اجرای این طرح شد و گفت: این طرح در سطح استان اجرا و آمارگیران طرح به منظور تکمیل پرسشنامه ها به دستگاهها مراجعه می کنند.

وی گفت: مدیران دستگاهها باید با قرار دادن مکانی مناسب و مشخص برای این امر مهم و با درخواست کارت شناسایی معتبر همکاری لازم را با مامورین طرح بعمل آورند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 9 مصوبه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری هر ساله میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی انجام می شود.

وی گفت: این طرح با هدف شناخت ویژگیهای کلی دستگاهها از نظر ارتباط و تعامل با مخاطبان و شناخت و طبقه بندی دستگاههای اجرایی از نظر میزان رضایتمندی مراجعین مورد سنجش قرار می گیرد.