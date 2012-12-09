به گزارش خبرگزاری مهر، کرم‌رضا پیریایی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران مسئول نشریات محلی استان قم اظهار کرد: مطبوعات قم متعادل‌ترین نشریات در سطح کشور بوده و جهت‌گیری آنها همواره در راستای توسعه قم و به نفع مردم این شهر و دیار بوده است.



وی افزود: تاکنون نگاه نشریات قم پشتیبانی از مسئولین استان بوده و مسئولان از فرصت فراهم شده در جهت خدمت روز افزون به مردم استفاده نمایند .



استاندار قم نقش مطبوعات قم را در رشد و تعالی استان خوب ارزیابی کرد و گفت: نشریات قم پل ارتباطی میان خواص و بزرگان به ویژه مراجع عظام تقلید با بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند.



وی افزود: آحاد جامعه اخبار اقدامات انجام شده و موضع‌گیری مسئولان را از طریق مطبوعات محلی پیگیری می‌کنند که این مسئله نشان دهنده اهمیت کار نشریات در قم است.



پیریایی با بیان اینکه نشریات قم دارای مخاطبان خاص هستند عنوان داشت: ادارات دولتی به ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تعامل بیشتری با مطبوعات محلی داشته و زمینه را برای انجام فعالیت نشریات فراهم کنند.



گفتنی است در ابتدای این جلسه مدیران مسئول مطبوعات استانی قم به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداخته و مشکلاتی را که نشریات قم با آن دست به گریبان هستند مطرح نمودند.



دستگاه‌های اجرایی با پاسخگویی مناسب در خدمت استان باشند



استاندار قم در جلسه کارگروه انتظامی استان قم گفت: استانداری سعی می‌کند همه امور را با رعایت جوانب مختلف ساماندهی کند و در این میان دستگاه‌ها هم باید حق خدمت رسانی به قم را به درستی ادا کرده و در خصوص وظایف خود پاسخگو باشند.



پیریایی با تاکید بر تقویت نظم و امنیت اجتماعی خواستار تعامل هم‌جانبه دستگاه‌ها با نیروی انتظامی شد.



وی در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری و تعامل این نهاد با پلیس افزود: استانداری قم نیز به سهم خود حمایت‌های لازم را از شهرداری ، نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها و مجموعه اقدامات این مراکز خواهد داشت.



استاندار قم با تاکید بر رعایت عدالت در همه امور عنوان داشت: همه ما وظیفه داریم در جهت خدمت مضاعف و روز افزون بمنظور رشد و تعالی استان مقدس قم تلاش کنیم.



سردار کاظم مجتبایی، فرمانده نیروی انتظامی استان قم نیز با تشکر از حمایت های بی دریغ پیریایی استاندار قم گفت : با اینگونه حمایت ها ، خدمت رسانی بهتر توسط پلیس فراهم خواهد شد.

