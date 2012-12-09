۱۰ گروه به جشنواره منطقه ای نمایش توانخواهان زاگرس راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محمدزاده افزود: کار داوری ۵۷ اثر ارسال شده به جشنواره توسط دکتر قطب الدین صادقی، حسن اسدی و دکتر کمال الدین شفیعی انجام گرفته است .

وی ادامه داد: پس از مرحله بازبینی و بازخوانی آثار در مجموع ۱۰ اثر نمایشی از استان های کرمانشاه، لرستان، کردستان، همدان و ایلام به بخش جشنواره راه یافتند .

وی اضافه کرد: نمایش های راه یافته به جشنواره شامل اتوبوس از لرستان، بلوط های تلخ، آفرینش و خرهای نجیب”از کردستان، مسیر رفت و آمد از همدان، دومینو و زمستان ۶۶ از کرمانشاه و وقتی روزنامه ها حرف می زنند، آواز خروس ها در پیاده رو و تابلوهایی از جنس دنیای پست مدرن از ایلام است .

محمدزاده بیان کرد: گروه های نمایشی راه یافته به دومین جشنواره منطقه ای نمایش توانخواهان زاگرس از ۲۵ آذرماه جاری به مدت چهار روز با هم به رقابت می پردازند .

وی گفت: گروه های برتر و برگزیدگان جشنواره در بخش های مختلف در پایان مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. نخستین جشنواره منطقه ای نمایش توانخواهان زاگرس سال ۸۸ به میزبانی استان ایلام برگزار شد



برگزاری جشنواره تئاتر توانخواهان گامی بسوی بازتوانی این قشر است



مدیر کل بهزیستی ایلام گفت: برگزاری جشنواره تئاتر توانخواهان زاگرس که اواخر ماه جاری در این استان برگزار می شود گامی بسوی بازتوانی این قشر است .

صادق رستمی افزود: جشنواره برای دومین دوره با حضور استانهای زاگرس نشین غرب کشور در این استان برگزار خواهد شد .

وی شناسایی استعدادهای معلولان، ایجاد رقابت سالم و بازتوانی و توانمندسازی آنها را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد .

وی بیان داشت: بهزیستی در کنار ارایه خدمات به معلولان توانمندسازی آنها را مورد توجه جدی قرار داده است .



پوستر جشنواره منطقه ای تئاتر توانخواهان زاگرس رونمایی شد

معاون توانبخشی بهزیستی ایلام در این خصوص گفت: یک هزار نسخه پوستر این جشنواره در سراسر کشور توزیع شده است .

شهریار مهردادی افزود: جشنواره تئاتر توانخواهان زاگرس ۲۵ تا ۲۹ آذر جاری در مرکز این استان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: ۱۰ گروه نمایشی از استان های غرب کشور شامل کرمانشاه، کردستان، لرستان، همدان و ایلام در این جشنواره با هم به رقابت می پردازند .

وی گفت: گروه ها و برگزیدگان بخش های مختلف این جشنواره مورد تقدیر قرار خواهند گرفت .

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام بیان کرد: دومین جشنواره منطقه ای تئاتر توانخواهان زاگرس با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام برگزار خواهد شد .

انتخابات مسکن بهزیستی ایلام

معاون مشارکت های مردمی، اشتغال و موسسات خیریه بهزیستی ایلام در این خصوص گفت: این انتخابات به منظور تشکیل تعاونی مسکن برای مجموعه ۲۱۶واحدی معلولان و مددجویان برگزار شده است .

جعفر خوشخبر افزود: در انتخابات مذکور شرکت تعاونی بلوار خرم رودی تشکیل که با ثبت در اداره کل تعاون وجهه قانونی پیدا می کند .

وی بیان کرد: چنانچه از سوی بهزیستی کشور مبالغی برای ساخت این منازل اختصاص یابد از طریق این تعاونی به حساب مددجویان واریز می شود .

وی پیگیری امور زیربنایی و تسهیلات را از عمده ترین فعالیت اعضا هیات مدیره این تعاونی عنوان کرد .

رونمایی از کتاب مهدکودک ایلام

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی ایلام از رونمایی کتاب شیوه های عملی جهت ارایه مفاهیم دینی در مهدهای کودک در این استان خبر داد.

نسرین شهبازی افزود: این کتاب ویژه مربیان گروه سنی ۳تا ۵سال است که از طریق معاونت امور اجتماعی بهزیستی کشور با مشارکت مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط لیلا ولی زاده تالیف شده است .

وی گفت: کتاب مذکور حاوی آیات و روایات قرآن کریم است که به بچه ها آموزش داده می شود .

وی ارتقا سلامت معنوی کودکان با فراهم کردن زمینه آشنایی و علاقه و انس آنها با قرآن را از اهداف آموزش این کتاب عنوان کرد.

تایید معلولیت 590 نفر معلول در ایلام

کارشناس حوزه توانبخشی بهزیستی ایلام از تایید معلولیت ۵۹۰نفر در کمیسیون های پزشکی این اداره کل در سال جاری خبر داد

محمد نجفی افزود: با تایید کمیسیون، معلولیت این افراد از درجه متوسط به بالا مورد تایید قرار گرفته است .

وی ادامه داد: همچنین ۲۶۰ نفر از افراد ویزیت شده در این کمیسیون ها فاقد معلولیت شناخته شدند .

وی بیان داشت: در مجموع سال جاری تاکنون ۱۹کمیسیون پزشکی با ویزیت هزار و ۱۳۶ نفر در این استان برگزار شده است .

وی اضافه کرد: در این کمیسیون ها از ۲۳۲ متقاضی استفاده از ماده ۶ معافیت سربازی، ۱۸۳ نفر واجد شرایط به حوزه معاونت وظیفه نیروی انتظامی معرفی شدند .