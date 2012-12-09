بررسی مشکلات صنایع یزد/ بانک ها همکاری نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات حوزه صنعت و معدن یزد با حضور محمد حسین فنایی رئیس خانه صنعت و معدن، محمدرضا فلاح زاده استاندار یزد، محمد رضا قمی رئیس اتاق بازرگانی یزد و روسای بانک های استان بررسی و راهکارهای مربوطه برای رفع ان ارائه شد.

رئیس خانه صنعت و معدن یزد در ابتدای این نشست به بیان مشکلات و موانع پیش روی صنعت استان پرداخت و گفت: یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه خود با آن مواجه هستند افزایش به شدت زیاد قیمت خرید مواد اولیه است که به طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بوده‌اند.

محمد حسین فنایی اظهار داشت: متاسفانه هنوز واحدهای ما از تامین سرمایه در گردش و نقدینگی خود رنج می برند و این مشکل کماکان به قوت خود باقی مانده است و بانک ها همکاری نمی کنند.

نشست خانه صنعت و معدن یزد

وی با انتقاد از برخوردهای سلیقه ای مدیران بانک ها در عمل به بخشنامه ها تصریح کرد: بانک ها برای اعطای تسهیلات درخواست پیش فاکتور دارند و فاکتور کارخانه را نمی پذیرند که این رفتار آن ها ملزم به انجام تخلف می شود.

وی افزود: درخواست ارائه پیش فاکتور تخلفی است که بانک با درخواست آن مشکلات فراوانی را رقم می زند که فساد را به همراه دارد.

فنایی همچنین به ماده ششم از بند هفت قانون بودجه اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده بانک ها و موسسات مالی اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای ، 10 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند این در حالی است که بر اساس مکاتبات صورت گرفته با مدیران بانکها، این مبلغ تا 100 درصد اعلام شده اما در مواردی نیز 120 درصد دریافت شده است.

وی افزود: بارها و بارها این مشکلات و مسائل را مطح کردیم اما تا کنون راه به جایی نبرده و مشکلی حل نشده است.

استاندار یزد نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و همه منابع باید در این راستا به کار گرفته شود، گفت: بانکها باید توجه جدی به مشکلاتی که گریبانگیر صنعت شده است داشته باشند و بیش از گذشته صنایع استان را همراهی کنند.

محمدرضا فلاح زاده افزود: استان یزد در حوزه صنعت رتبه پنجم در سطح کشور را دارد و می طلبد بانک ها و زیر مجموعه آنها با اصحاب صنعت و معدن رفتاری مسالمت آمیز داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه تا انجا که قانون اجازه داده اصحاب صنعت را همراهی کنید گفت: کمک به صنایع تنها کمک به مدیران صنعتی و بخش صنعت نیست بلکه کمک به استان، اشتغال استان و در مجموع کمک به کشور است.

استاندار یزد با اشاره به اینکه خصوصیات یزدی ها در کشور زبانزد است اظهار داشت: تعامل بین بانک، سرمایه گزار و مسئولان استان باعث شده به این جایگاه برسیم و سرمایه گذارانی نیز از خارج از کشور در یزد داشته باشیم.

وی همچنین با تاکید بر اجرای دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی از سوی بانک ها تصریح کرد: شرایط به گونه ای است که مرتب دستور العمل جدیدی ابلاغ می شود اما تا زمانی که طرح و برنامه و دستور جدیدی ابلاغ نشده باید بر اساس دستورات قبلی عمل کرد.

وی همچنین از قطعی شدن اختصاص 170 میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های زود بازده اقتصادی استان و شروع به پرداخت آن توسط بانکهای عامل خبر داد.

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عکس: مسعود ساکی