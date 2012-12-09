فینالیست های فوتبال قهرمانی دانش آموزان قم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جمع زیادی از علاقمندان به فوتبال عصر امروز در زمین چمن دبیرستان هدایتی قم گردهم آمده بودند تا از نزدیک دو بازی مهم مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال قهرمانی دانش آموزان قم را به نظاره بنشینند.



این در حالی است که امسال در رقابت های فوتبال قهرمانی دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش قم 25 تیم مدعی حضور داشتند و بعد از انجام بازیهای مرحله گروهی و همچنین دو مرحله بازی به صورت حذفی، سر انجام چهار تیم برتر مشخص شدند.



در حالیکه چهار تیم مدرسه سیدالشهداء قم، 15 خرداد شهر قنوات، مظفری پور (1) و مدرسه حاج فاطمی چهار تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها بودند، بازی های این مرحله در حالی به انجام رسید که برنده یکی از بازی ها در وقت قانونی و برنده بازی دیگر در ضربات پنالتی مشخص شد.



در مرحله نیمه پایانی مسابقات فوتبال قهرمانی دانش آموزان قم در زمین چمن دبیرستان هدایتی قم، طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی مسئولان برگزاری بازی‌ها، ابتدا تیم‌های فوتبال مدرسه حاج فاطمی و مظفری پور(1) به مصاف یکدیگر رفتند.



در این دیدار که دو تیم لحظه ای از تلاش برای کسب پیروزی و به دست آوردن جواز حضور در دیدار نهایی عقب نکشیدند، فوتبالیست های آینده دار تیم مدرسه حاج فاطمی موفق تر از رقیب سرسخت خود بودند و با کسب برتری دو بر یک به عنوان اولین تیم به فینال این رقابت ها راه یافتند.



دومین بازی مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال قهرمانی دانش آموزان قم بین تیمهای مدرسه سیدالشهداء و 15 خرداد قنوات برگزار شد و سرانجام تلاش دو تیم کشیده شدن بازی به وقت های اضافی و همچنین ضربات پنالتی بود تا برنده مشخص شود.



در حالیکه دو تیم تلاش زیادی برای رسیدن به پیروزی در وقت های عادی و اضافی داشتند، کار به ضربات پنالتی کشیده شد و تماشگران این دیدار از جدال دو تیم در ضربات پنالتی لذت زیادی بردند، دیداری که در نهایت با برتری شش بر پنج به سود تیم 15 خرداد قنوات پایان یافت.



بدین ترتیب فردا بازی های رده بندی و نهایی برگزار می شود و طی آن طبق برنامه ابتدا تیم های سیدالشهداء و مظفری پور (1) برابر یکدیگر صف آرایی می کنند و سپس مسابقه حساس تیم های حاج فاطمی و 15 خرداد قنوات برای تعیین تیم قهرمان برگزار می شود.