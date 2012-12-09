8 سایت BTS توسط مخابرات لرستان نصب شد/بهبود پوشش جاده ای تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیب قبادیان در این رابطه اظهار داشت: برای تکمیل و بهبود پوشش شهری و جادهای تلفن همراه استان با برنامهریزی قبلی، احداث و راهاندازی 65 سایت BTS در استان به تصویب رسید.

وی بیان داشت: تاکنون از مجموع سایتهای یاد شده، هشت ایستگاه نصب و راه اندازی شده است.

قبادیان تصریح کرد: در مجموع برای احداث و راهاندازی یک سایت و ایستگاه BTS ، 2 میلیارد ریال اعتبار هزینه میشود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با بیان اینکه کار نصب سایر سایتها در مرحله تملک زمین، برقرسانی، نصب تجهیزات، جاده دسترسی و... است، عنوان کرد: عملیات بهسازی 9 سایت BTS استان نیز توسط شرکت آغاز شده است.

قبادیان اضافه کرد: این عملیات شامل جابجایی و افزایش ارتفاع دکلهای سایت بوده که کار بهسازی چهار سایت نیز به اتمام رسیده است.

تحولی در واگذاری اینترنت مخابرات لرستان

مدیر عامل شرکت مخابرات لرستان گفت: تحولی عظیم در بحث واگذاری اینترنت استان ایجاد شده است.

مسیب قبادیان با اشاره به اجرای طرح سراسری واگذاری اینترنت در کشور، افزود: یک کمپین ADSL به صورت سراسری و در قالب طرحی ویژه در کشور راهاندازی شده که بسیار قابل توجه است.

وی بیان داشت: این طرح در بازه زمانی یک ماهه اجرا می شود که انتظار میرود با استقبال عمومی مردم همراه شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با بیان اینکه مشتریان اینترنت در طرح یاد شده به صورت دو برابر از این خدمت مخابراتی بهره مند می شوند، ادامه داد: به طور مثال اگر مشترک متقاضی ظرفیت 128 باشد میتواند به صورت دو برابر، از حجم تعیین شده از اینترنت استفاده و بهره بگیرد.

قبادیان با بیان اینکه قبلاً محدودیت استفاده از اینترنت خریداری شده برای مشترک بود، یادآور شد: در این طرح ویژه ارائه و فروش ADSL ، در ابتدای واگذاری پولی از مشترک گرفته نمیشود ولی هزینه در قبض مصرفی لحاظ و ارائه میشود.

وی با بیان اینکه واگذاریها در هر حجمی به صورت یکساله است، یادآور شد: هزینه یکسال در قالب 6 دوره قبض مصرفی ارائه میشود که مشترک و خریدار باید آن را پرداخت کند.

بهره مندی548 مدرسه استان از اینترنت

مدیر عامل شرکت مخابرات لرستان گفت: 548 مدرسه استان از اینترنت بهره مند هستند.

مسیب قبادیان با اشاره به واگذاری اینترنت به مشتریان غیرخانگی گفت: در حال حاضر 548 مدرسه، 530 پایگاه بسیج، 17 مرکزکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 110 مرکز شبکه بهداشت، بیش از 600 بانک و... از اینترنت شرکت مخابرات استان بهرهمند هستند.

قبادیان بیان داشت: یکی از اولویتهای مهم شرکت مخابرات در این بخش رضایتمندی مردم و ارائه اینترنت باسرعت مطلوب است.

وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از مشتریان شرکت مخابرات در حوزه اینترنت را جوانان تشکیل میدهند و باید برنامهریزی گستردهای در این خصوص صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان یادآور شد: مخابرات به علت مشتریمداری، بازار را رصد کرده و آنچه مشتری میخواهد را ارائه میدهد.

وی افزود: راهاندازی مرکز 2020 گامی مهم در جهت واگذاری آسان اینترنت در استان بوده که با استقبال همراه شده است.