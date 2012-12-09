اخبار متنوع جهان؛ از تعویق برنامه موشکی کره شمالی تا تصمیم ایتالیا علیه حزب الله

تلاش ایتالیا برای ضربه زدن به مقاومت لبنان

معاون کمیته امور بین الملل پارلمان ایتالیا پیش نویس طرحی را برای قرار گرفتن نام حزب الله در فهرست گروههای تروریستی ارائه کرده و از وزارت امور خارجه این کشور خواسته است برای عملی کردن این طرح در اتحادیه اروپا اقدام کند.

مونتی کناره گیری می کند

"ماریو مونتی" نخست وزیر ایتالیا طی ماههای آینده و پس از تصویب بودجه سال 2013 این کشور از سمت خود استعفا می کند.این در حالی است که به دلیل ادامه بحران بدی های ایتالیا، بخش اعظم مردم این کشور با سیاستهای مونتی در رابطه با ریاضت اقتصادی، افزایش بیکاری، و افزایش مالیاتها موافق نیستند.

از سوی دیگر حزب "ملت آزادی" متعلق به "سیلویو برلوسکنی" اعلام کرده از مونتی حمایت نخواهد کرد. برلوسکنی روز گذشته اعلام کرد که برای به دست گرفتن قدرت بار دیگر به مبارزه پرداخته و برای پنجمین بار نخست وزیر ایتالیا خواهد شد. بازگشت برلوسکنی به قدرت در حالی است که این کشور با تدابیر ریاضت طلب اقتصادی ماریو مونتی دست و پنجه نرم می کند.

سرطان دست از سر چاوز برنمی دارد

نشانه های بیماری سرطان دوباره در "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا مشاهده شده است. وی شخصا با بیان این مطلب در تلویزیون دولتی ونزوئلا از "نیکلاس مادورو" معاون خود به عنوان جانشین احتمالی نام برد.

این نخستین بار است که چاوز از احتمال ناتوانی خود برای ادامه ریاست جمهوری این کشور سخن به میان می آورد.

هشدار باراک در مورد از دست رفتن فرصت سازش



"ایهود باراک" وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در گفتگو با یک روزنامه آمریکایی در مورد از دست دادن ابتکار عمل این رژیم در مقابل جنبش مقاومت اسلامی (حماس) هشدار داد.

وی با اشاره به روحیه سازش ناپذیر این جنبش در برابر اسرائیل بر لزوم بازگشت به مذاکره با گروههای میانه رو فلسطینی به منظور از دست ندادن فرصتهای سازش تاکید کرد.

به تعویق افتادن برنامه موشکی کره شمالی

کره شمالی در پی هشدارهای بین المللی از به تعویق افتادن برنامه پرتاب ماهواره خود به مدار زمین خبر داد.سخنگوی کمیته فناوری هوافضای این کشور در این رابطه گفت پیونگ یانگ در حال بررسی امکان اجرای این پروژه در زمانی دیگر است.

قرار بود برنامه پرتاب موشک ماهواره بر کره شمالی طی روزهای آینده اجرا شود. این اقدام انتقادهای تند کشورهای غربی و نیز بزرگترین حامی این کشور یعنی چین را به دنبال داشت.

استقبال فتح از پیشنهاد خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس روز گذشته طی سخنانی تاریخی در غزه بر لزوم اتحاد فلسطینی ها برای مقاومت علیه اشغالگران صهیونیست تاکید کرد. "عصام الاحمد" از مقامات فتح در این رابطه گفت این جنبش با سخنان مشعل در مورد انتخاب یک رئیس واحد برای ملتی واحد موافق است.

ماندلا بستری شد

"نلسون ماندلا" برنده جایزه صلح نوبل و نخستین رئیس جمهوری سیاهپوست آفریقای جنوبی در بیمارستان بستری شد. بر اساس اعلام مقامات این کشور ماندلا برای انجام معاینات کلی به بیمارستانی نظامی در "پرتوریا" پایتخت منتقل شده است.

این در حالی است که وضعیت جسمانی سیاستمدار 94 ساله آفریقای جنوبی در ماههای اخیر رو به وخامت گذاشته است.

جنبش فتح از فراخوان "خالد مشعل" برای آشتی ملی استقبال کرد.

مهاجرت کارگران بلاروسی ممنوع شد

کارگران بلاروس حق مهاجرت به خارج از این کشور ندارند. "الکساندر لوکاشنکو" رئیس جمهوری بلاروس با امضای قانونی از خروج شهروندان این کشور به روسیه برای انجام کار جلوگیری کرد. این در حالی است که دستمزد کارگران در روسیه بیشتر از بلاروس است.

این قانون همچنین شامل حدود 13 هزار کارمند دولت و حدود 3 هزار کشاورز شاغل در شرکتهای دولتی می شود.