1200 نمازگزار خرم آبادی در مسابقه کتابخوانی "حماسه حسینی" شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستاندر این رابطه گفت: به مناسبت هفته کتاب در حاشیه طرح شمیم خدمت اداره کل کتابخانه های عمومی استان لرستان یک دروه مسابقه کتابخوانی با موضوع حماسه حسینی در بین نمازگزاران برگزار کرد.

میثم زندیه شیرازی ادامه داد: در این راستا امروز یکشنبه مراسم قرعه کشی در بین افرادی که پاسخ صحیح ارائه داده بودند انجام گرفت و به 10 نفر از برگزیدگان هدیه کارت 200 هزار ریالی اهداء شد.

وی تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه را هزار و 200 نفر ذکر کرد و گفت: تعداد 520 پاسخ نامه به کتابخانه های عمومی تحویل شد که با تصحیح پاسخ نامه ها، قرعه کشی بین 326 پاسخ نامه صحیح انجام شد.

زندیه افزود: باتوجه توافقات انجام شده بین اداره کل کتابخانه های عمومی و شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان، قرار است این گونه مسابقات کتابخوانی به صورت منظم و ماهانه در محل برگزاری نماز جمعه در تمام شهرهای استان برگزار شود.

کارگاه آموزشی " مهندسی دستورات جلسات انجمن ها" برگزار شد

کارگاه آموزشی " مهندسی دستورات جلسات انجمن ها" ویژه روسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان های استان لرستان با حضور ابوالفضل زکریایی رئیس اداره امور انجمن ها و مهرداد بریری کارشناس امور استانهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در خرم آباد برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی آموزشی یکروزه مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان با اشاره به ضرورت تشکیل منظم جلسات انجمن های استان، خواستار استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت این جلسات برای ارتقاءکمی و کیفی خدمات کتابخانه های عمومی شد.

تیمور احمدوند گفت: برنامه ریزی برای برگزاری این جلسات باید به نحوی باشد که به یک اتاق فکر فرهنگی برای طراحی و انجام برنامه های فرهنگی کتاب محور تبدیل شود.

وی برگزاری جلسات انجمن کتابخانه های عمومی به ریاست استاندار در استان و فرمانداران در شهرستانها را فرصت مغتنمی برای بیان مسائل و دغدغه های فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی دانست.