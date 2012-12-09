ضوابط مربوط به خروج دختران مجرد از کشور در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد

منصور حیققت پور، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون متبوعش به مهر گفت: در این جلسه قانون گذرنامه مطرح و بررسی شد و مسائل کشورهای سوریه و مصر و اخرین تحولات مربوط به این دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به این که قانون بندهایی از قانون گذرنامه در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: قوانین مربوط به 15 کشور و ضوابط مربوط به خروج خانم ها از کشور از جمله مباحثی بود که در مورد قانون گذرنامه در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم اردبیل در خصوص بحث هایی که پیرامون ضوابط خروج دختران مجرد از کشور مطرح است، بیان داشت: نظرات متنوعی در این زمینه ارائه شد و منتظریم که برر سی ها کامل و نظرات پخته تر شود.

وی افزود: بحث این است که خانم های زیر 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی قهری و پدرشان باشد و برای خانم های مجرد بالای 40 سال نیز پیشنهاد این بود که با اذن ولی و یا ولی قهری و یا اگر پدر فوت کرده بود، دادستان و یا حاکم شرع در این زمینه اظهار نظر کنند که این موضوع نیز هنوز در دست بررسی است.