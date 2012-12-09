  1. سیاست
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۴

حقیقت پور در گفتگو با مهر:

ضوابط مربوط به خروج دختران مجرد از کشور در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد

ضوابط مربوط به خروج دختران مجرد از کشور در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد

نایب رئیس دوم کمسیون امنیت ملی درباره ضوابط مربوط به خروج دختران مجرد از کشور بیان داشت که این موضوع هنوز در کمیسیون در دست بررسی است و پس از بررسی های لازم و پخته تر شدن نظرات این مساله را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد.

منصور حیققت پور، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون متبوعش به مهر گفت: در این جلسه قانون گذرنامه مطرح و بررسی شد و مسائل کشورهای سوریه و مصر و اخرین تحولات مربوط به این دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به این که قانون بندهایی از قانون گذرنامه در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: قوانین مربوط به 15 کشور و ضوابط  مربوط به خروج خانم ها از کشور از جمله مباحثی بود که در مورد قانون گذرنامه در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم اردبیل در خصوص بحث هایی که پیرامون ضوابط خروج دختران مجرد از کشور مطرح است، بیان داشت: نظرات متنوعی در این زمینه ارائه شد و منتظریم که برر سی ها کامل و نظرات پخته تر شود.

وی افزود: بحث این است که خانم های زیر 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی قهری و پدرشان باشد و برای خانم های مجرد بالای 40 سال نیز پیشنهاد این بود که با اذن ولی و یا ولی قهری و یا اگر پدر فوت کرده بود، دادستان و یا حاکم شرع در این زمینه اظهار نظر کنند که این موضوع نیز هنوز در دست بررسی است.

کد مطلب 1762068

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