طرح آموزش مربیان عفاف و حجاب در مدارس و دانشگاه ‌ها در مرحله نهایی

زهرا سجادی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همکاری با سازمان های دیگر در قالب آموزش مربیان عفاف و حجاب اظهار داشت: قرار شد با یکی از سازمان ‌های مردم نهاد جهت آموزش مربیان عفاف و حجاب قراردادی منعقد کنیم تا این افراد پس از طی دوره آموزشی در مدارس، اداره ‌ها و دانشگاه ‌ها درباره عفاف و حجاب سخنرانی کنند.

معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه مدارس و اداره ها خواستار معرفی مربی در رابطه با موضوع عفاف و حجاب هستند، خاطرنشان کرد: لذا انعقاد قرارداد با یکی از سازمان های مردم نهاد در دستور کار قرار گرفت نا مربیانی در این راستا تحت آموزش قرار گیرند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه مقدمات اجرای این طرح در دستور کار مرکز امور زنان قرار دارد لذا تا زمان اجرایی آن نمی توان جزئیات آن را اعلام کرد.