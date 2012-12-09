  1. جامعه
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۵

طرح آموزش مربیان عفاف و حجاب در مدارس و دانشگاه ‌ها در مرحله نهایی

طرح آموزش مربیان عفاف و حجاب در مدارس و دانشگاه ‌ها در مرحله نهایی

معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه آموزش مربیان عفاف و حجاب در دانشگاه ‌ها و مدارس در دستور کار این مرکز قرار دارد،گفت: امیدواریم اجرای این طرح بزودی عملیاتی و نهایی شود.

زهرا سجادی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همکاری با سازمان های دیگر در قالب آموزش مربیان عفاف و حجاب اظهار داشت: قرار شد با یکی از سازمان ‌های مردم نهاد جهت آموزش مربیان عفاف و حجاب قراردادی منعقد کنیم تا این افراد پس از طی دوره آموزشی در مدارس، اداره ‌ها و دانشگاه ‌ها درباره عفاف و حجاب سخنرانی کنند.

معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه مدارس و اداره ها خواستار معرفی مربی در رابطه با موضوع عفاف و حجاب هستند، خاطرنشان کرد: لذا انعقاد قرارداد با یکی از سازمان های مردم نهاد در دستور کار قرار گرفت نا مربیانی در این راستا تحت آموزش قرار گیرند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه مقدمات اجرای این طرح در دستور کار مرکز امور زنان قرار دارد لذا تا زمان اجرایی آن نمی توان جزئیات آن را اعلام کرد.

کد مطلب 1762069

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