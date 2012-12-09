به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حمایت از تیم فوتبال صبای قم برای حضوری قوی در ادامه بازی های دوازدهمین دوره رقابت‌‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، جام حذفی و لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا سر‌انجام باشگاه صبای قم جانشین مدیرعامل مستعفی خود را شناخت.



بعد از تغییر و تحولات ایجاد شده در مدیرعاملی صبای قم به دنبال شکست خانگی صبای قم در دیدار هفته شانزدهم دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور برابر تیم فوتبال راه آهن شهر ری که به استعفای محسن رمضان بیگی از مسئولیت مدیرعاملی باشگاه صبای قم انجامید، بعد از وی محمدرضا کشوری فرد به عنوان سرپرست باشگاه معرفی شد.



برای همین منظور هیئت مدیره باشگاه صبای قم بعد از تساوی خارج از خانه صبای قم برابر تیم فوتبال مس کرمان چندین روز گزنیه های مختلف را مورد بررسی قرار داد و حتی برای تصمیم گیری در خصوص انتخاب مدیرعامل جدید این باشگاه بارها تشکیل جلسه داد و در راستای تقویت تیم فوتبال این باشگاه برای حضور در ادامه بازی های دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، لیگ قهرمانان و جام حذفی محمدرضا کشوری فرد را به عنوان سرپرست باشگاه صبا معرفی و منصوب کرد تا وی اداره اموارت این باشگاه را بر عهده بگیرد.



محمدرضا کشوری فرد در حالی به عنوان سرپرست باشگاه صبای قم معرفی و منصوب شد که در نیم فصل نخست بازی های دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور مسئولیت مدیریت فنی تیم فوتبال پیکان را بر عهده داشت و در لیگ های دهم و یازدهم سرپرست تیم فوتبال صبای قم بود.



بدین ترتیب با حکم کرم رضا پیریایی استاندار قم و رئیس مجمع باشگاه صبای قم، محمدرضا کشوری فرد سرپرستی باشگاه صبا را بر عهده گرفت و در نیم فصل دوم لیگ دوازدهم، بازی های جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا جانشین محسن رمضان بیگی مدیرعامل مستعفی این باشگاه شد.



در حکم محسن محمدرضا کشوری فرد برای سرپرست باشگاه صبای قم از سوی کرم رضا پیریایی، رئیس مجمع باشگاه صبای قم خطاب به کشوری فرد آمده است: "نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد هیئت مدیره به موجب این حکم به عنوان سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم منصوب می شوید.



شایسته است در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و با استفاده از نظرات کارشناسان، زمینه های ارتقاء همه جانبه تیم های زیر مجموعه باشگاه در سطح ملی و منطقه ای فراهم سازید".