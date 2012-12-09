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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۴

دوره گردهای دهلران جمع آوری می شوند

دوره گردهای دهلران جمع آوری می شوند

دهلران - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهرستان دهلران گفت: دوره گردهای دهلران جمع آوری می شوند.

غلام علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به احداث بازارچه میوه وتره بار وساماندهی میوه فروشان در این بازارچه ماشین های دوره گرد سطح شهر باید جمع آوری شوند.

وی افزود: متاسفانه اجرائیات شهرداری دهلران در برخورد با این دوره گردها کوتاهی می کند.

سرپرست فرمانداری دهلران اظهار داشت: اجرائیات شهرداری دهلران باید نظم خیابان ها وجمع کردن دوره گردها را در دستور کار قرار دهد.
 
علیدادی تصریح کرد: در سطح خیابان اصلی دهلران یک سری افراد غیر بومی که بصورت دوره گرد اقدام به فروش میوه ...
می کنند باعث نارضایتی میوه فروشان بازارچه شده اند که باید در راستای جلوگیری از ورود آنها به شهر اقدام شود.
 
وی گفت: در راستای جمع آوری دوره گردها نیروی انتظامی، راهنمایی ورانندگی باید با اجرائیات شهرداری تعامل وهمکاری داشته باشند.
کد مطلب 1762073

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